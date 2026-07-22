Ngày 21/7/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật.

Nhận định về chặng đường vừa qua, ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank - nhấn mạnh kết quả này phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền vững của các hoạt động cốt lõi, định hướng đa dạng hóa nguồn thu nhập, cùng cách tiếp cận kỷ luật trong triển khai chiến lược và quản lý chi phí.

Theo ông, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, được hỗ trợ bởi sức mạnh vượt trội trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch và thẻ, sự mở rộng nhanh chóng của hoạt động bảo hiểm, cũng như việc phát triển các sản phẩm phí mới. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục tập trung khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu như những năng lực chiến lược cốt lõi, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và năng suất lao động khi mở rộng ứng dụng trên toàn hệ thống.

“Chúng tôi đã xây dựng được một nền tảng hoạt động vững chắc có thể đáp ứng tốt khi quy mô kinh doanh mở rộng, giúp Techcombank trở thành trung tâm của hệ sinh thái tài chính toàn diện được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu. Việc được FinanceAsia vinh danh là ‘Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam’ năm thứ tư liên tiếp là sự ghi nhận khách quan cho những thành tựu mà chúng tôi đã đạt được. Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, Techcombank đang ở một vị thế thuận lợi để tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc định hình tương lai ngành tài chính Việt Nam”, Tổng Giám đốc Techcombank khẳng định.

Bức tranh tài chính bứt phá và động lực tăng trưởng đa chiều

Sáu tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự khởi sắc toàn diện trên các phương diện kinh doanh của Techcombank, với tổng thu nhập hoạt động lên mức 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Đóng vai trò nền tảng vững chắc, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 20,3 ngàn tỷ đồng, tương đương mức tăng 16,3%. Biên lãi thuần theo quý tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực, tăng lên 3,4% trong quý II. Động lực của sự gia tăng này đến từ việc điều chỉnh lãi suất cũng như tối ưu hóa danh mục tín dụng vào các tài sản có tỷ suất sinh lời cao.

Điểm sáng nhất trong nửa đầu năm thuộc về thu nhập từ hoạt động dịch vụ khi chạm mốc 7,6 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 37,6%. Đáng chú ý, chỉ riêng trong quý II, mảng dịch vụ đã lập kỷ lục mới với 4,2 nghìn tỷ đồng. Sự bứt phá này hội tụ từ nhiều trụ cột kinh doanh quan trọng. Trong đó, nguồn thu từ thư tín dụng, tiền mặt và thanh toán dẫn đầu đà tăng với tốc độ bứt phá ngoạn mục 152,4%, mang về 3,3 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm cũng ghi nhận thành tích ấn tượng với mức tăng 122%, đạt 1 nghìn tỷ đồng nhờ việc triển khai toàn diện hoạt động của Công ty bảo hiểm nhân thọ Techcom Life, qua đó khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường bancassurance (phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng). Đồng thời, các mảng dịch vụ thẻ và ngoại hối tiếp tục duy trì nguồn thu ổn định với mức tăng trưởng trên 21%. Mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) dù có giảm so với mức nền rất cao của năm trước, nhưng đã cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh trong quý II với mức tăng gần 83% so với quý liền trước nhờ sự sôi động của hoạt động phân phối và tư vấn phát hành trái phiếu.

Song song với việc mở rộng kinh doanh, Techcombank tiếp tục thể hiện sự kỷ luật và tính hiệu quả trong quản trị vận hành. Chi phí hoạt động trong nửa đầu năm ở mức 8,49 nghìn tỷ đồng, thể hiện cam kết đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Dù liên tục rót vốn cho các động lực tăng trưởng dài hạn, ngân hàng vẫn duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức lý tưởng 30,9% trong quý II. Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro giảm 24,6% xuống còn 1,59 nghìn tỷ đồng, minh chứng cho khả năng cân bằng hiệu quả giữa mục tiêu mở rộng kinh doanh và quản trị rủi ro.

Khép lại nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý II đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập đỉnh lợi nhuận mới với 9,67 nghìn tỷ đồng, tăng 22,4% so cùng kỳ.

Chất lượng tài sản dẫn đầu

Tính đến ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của Techcombank tiếp tục mở rộng, đạt mức 1,27 triệu tỷ đồng. Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trên cơ sở riêng lẻ (bao gồm các khoản cho vay dự án hạ tầng và nhà ở xã hội được loại trừ khỏi hạn mức tín dụng) tăng 14,3% so với đầu năm. Loại trừ các khoản cho vay ngoài hạn mức, tăng trưởng tín dụng ngân hàng riêng lẻ vẫn duy trì ở mức 11,6%, phản ánh nhu cầu tín dụng mạnh mẽ từ khách hàng.

Dòng vốn được định hướng phân bổ một cách đa dạng và cân bằng giữa các phân khúc. Dư nợ tín dụng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 407 nghìn tỷ đồng, bứt phá mạnh mẽ ở mảng cho vay tín chấp và SME. Trong khi đó, tín dụng doanh nghiệp đạt 542,4 nghìn tỷ đồng, tập trung nguồn lực tài trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm, cùng các lĩnh vực thiết yếu như hàng tiêu dùng nhanh, bán lẻ, logistics, tiện ích, giải trí và du lịch.

Ở mảng huy động vốn, tổng tiền gửi của khách hàng ghi nhận mức tăng 4,8% so với đầu năm, đạt 697,4 nghìn tỷ đồng. Lợi thế cạnh tranh của Techcombank là dòng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục được duy trì vững vàng, chiếm tỷ trọng 38,3% tổng tiền gửi với số dư lên tới 267 nghìn tỷ đồng. Mặc dù có sự dịch chuyển nhẹ ở nhóm khách hàng cá nhân sang tiền gửi có kỳ hạn, dòng vốn CASA từ khách hàng doanh nghiệp lại tăng trưởng tích cực 23% so với đầu năm, phản ánh sự thành công trong việc triển khai các nền tảng giao dịch số hóa tiện ích cho doanh nghiệp.

Sự vững mạnh của bảng cân đối kế toán còn được củng cố bởi các chỉ số an toàn và thanh khoản nằm trong vùng tối ưu. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát chặt chẽ ở mức 80,1%, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn duy trì ở mức 27,8%, tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Mặc dù vừa hoàn tất chi trả gần 5 nghìn tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, Techcombank vẫn sở hữu tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II lên tới 15%, nằm trong nhóm cao nhất thị trường. Nền tảng quản trị rủi ro tiếp tục được khẳng định qua việc duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,15%, cùng bộ đệm dự phòng vững chắc với tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên đến 125,5%.

Chiến lược chuyển đổi số thành công và sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế

Động lực từ công nghệ và dữ liệu đã mang lại cho Techcombank khả năng tiếp cận và gắn kết khách hàng vượt trội. Kết thúc 6 tháng đầu năm, quy mô tệp khách hàng của ngân hàng đã đạt khoảng 18,2 triệu. Hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số được minh chứng khi có tới 66,3% lượng khách hàng mới gia nhập hệ thống thông qua kênh số.

Không dừng lại ở việc mở rộng quy mô, mức độ tương tác số cũng ghi nhận sự bùng nổ với 2,8 tỷ giao dịch qua các kênh ngân hàng điện tử bán lẻ, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Thành tích này giúp Techcombank duy trì vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường về thị phần giao dịch đến và đi, với tỷ trọng lần lượt là 16,9% và 15,8%.

Khả năng sinh lời bền vững kết hợp cùng nền tảng tài chính vững mạnh đã tạo điều kiện để Techcombank thực hiện cam kết tối đa hóa giá trị cho nhà đầu tư. Vào ngày 10/6/2026, ngân hàng đã hoàn thành việc chi trả gần 5 nghìn tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 7%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt được triển khai, khẳng định tiềm lực tài chính dồi dào và cam kế của ban lãnh đạo đối với lợi ích của cổ đông.

Sự giao thoa giữa tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản và năng lực số hóa đã mang về cho Techcombank hàng loạt giải thưởng danh giá. Nổi bật nhất trong quý II/2026 là giải thưởng Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam do tạp chí FinanceAsia trao tặng trong năm thứ 4 liên tiếp, ghi nhận năng lực ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và những trải nghiệm xuất sắc hướng đến khách hàng.

Mới đây, Euromoney cũng vinh danh Techcombank với giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2026. Cùng với hàng loạt giải thưởng uy tín khác về ngân hàng bán lẻ, nâng cao năng lực nhân viên và sáng kiến AI cấp khu vực, Techcombank đang cho thấy vị thế dẫn dắt trong việc định hình một hệ sinh thái tài chính hiện đại, toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

(Nguồn: Techcombank)