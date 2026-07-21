Bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV đang có cùng mức lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn từ 1-18 tháng.
Theo biểu lãi suất niêm yết, cả 4 ngân hàng áp dụng mức 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, 6,6%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm với kỳ hạn 12-18 tháng.
Riêng tại Vietcombank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24-36 tháng được ngân hàng niêm yết ở mức 6,3%/năm, trong khi 3 “ông lớn” còn lại đều niêm yết ở mức lãi suất 6,8%/năm.
Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1-18 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tại một trong 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank hay BIDV sẽ nhận về số tiền lãi như sau:
|TIỀN LÃI KHI GỬI 100 TRIỆU ĐỒNG TẠI BIG4 (LĨNH LÃI CUỐI KỲ)
|KỲ HẠN
|LÃI SUẤT NIÊM YẾT
|TIỀN LÃI (VND)
|TIỀN LÃI + GỐC (VND)
|1 THÁNG
|4.75
|403.425
|100.403.425
|2 THÁNG
|4.75
|806.849
|100.806.849
|3 THÁNG
|4.75
|1.197.260
|101.197.260
|4 THÁNG
|4.75
|1.600.685
|101.600.685
|5 THÁNG
|4.75
|1.991.096
|101.991.096
|6 THÁNG
|6.6
|3.327.123
|103.327.123
|7 THÁNG
|6.6
|3.887.671
|103.887.671
|8 THÁNG
|6.6
|4.393.973
|104.393.973
|9 THÁNG
|6.6
|4.954.521
|104.954.521
|10 THÁNG
|6.6
|5.496.986
|105.496.986
|11 THÁNG
|6.6
|6.057.534
|106.057.534
|12 THÁNG
|6.8
|6.800.000
|106.800.000
|13 THÁNG
|6.8
|7.377.534
|107.377.534
|15 THÁNG
|6.8
|8.513.973
|108.513.973
|18 THÁNG
|6.8
|10.227.945
|110.227.945