Bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV đang có cùng mức lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn từ 1-18 tháng. 

Theo biểu lãi suất niêm yết, cả 4 ngân hàng áp dụng mức 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, 6,6%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm với kỳ hạn 12-18 tháng.

Riêng tại Vietcombank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24-36 tháng được ngân hàng niêm yết ở mức 6,3%/năm, trong khi 3 “ông lớn” còn lại đều niêm yết ở mức lãi suất 6,8%/năm.

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1-18 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tại một trong 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank hay BIDV sẽ nhận về số tiền lãi như sau:

TIỀN LÃI KHI GỬI 100 TRIỆU ĐỒNG TẠI BIG4 (LĨNH LÃI CUỐI KỲ)
KỲ HẠN LÃI SUẤT NIÊM YẾT TIỀN LÃI (VND) TIỀN LÃI + GỐC (VND)
1 THÁNG 4.75 403.425  100.403.425
2 THÁNG 4.75 806.849 100.806.849
3 THÁNG 4.75 1.197.260 101.197.260
4 THÁNG 4.75 1.600.685 101.600.685
5 THÁNG 4.75 1.991.096 101.991.096
6 THÁNG 6.6 3.327.123 103.327.123
7 THÁNG 6.6 3.887.671 103.887.671
8 THÁNG 6.6 4.393.973 104.393.973
9 THÁNG 6.6 4.954.521 104.954.521
10 THÁNG 6.6 5.496.986 105.496.986
11 THÁNG 6.6 6.057.534 106.057.534
12 THÁNG 6.8 6.800.000 106.800.000
13 THÁNG 6.8 7.377.534 107.377.534
15 THÁNG 6.8 8.513.973 108.513.973
18 THÁNG 6.8 10.227.945 110.227.945