Bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV đang có cùng mức lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn từ 1-18 tháng.

Theo biểu lãi suất niêm yết, cả 4 ngân hàng áp dụng mức 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, 6,6%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm với kỳ hạn 12-18 tháng.

Riêng tại Vietcombank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24-36 tháng được ngân hàng niêm yết ở mức 6,3%/năm, trong khi 3 “ông lớn” còn lại đều niêm yết ở mức lãi suất 6,8%/năm.

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1-18 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tại một trong 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank hay BIDV sẽ nhận về số tiền lãi như sau: