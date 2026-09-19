Ngày 18/9/2026, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức Lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026, một chương trình dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn KOL và nhà sáng tạo nội dung số cả nước.

Đây là chương trình thường niên có quy mô toàn quốc, hướng tới khơi dậy năng lực sáng tạo, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần hình thành một không gian văn hóa số giàu bản sắc, nơi mỗi cá nhân có thể chủ động sáng tạo, kết nối và tạo ra những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Điểm đặc biệt năm 2026 là việc chương trình đồng thời khởi động chuỗi hoạt động thú vị, hấp dẫn với chủ đề “Sống rực rỡ”, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) cùng tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, bao gồm: Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2026; Cuộc thi sáng tạo nội dung số “Sống rực rỡ”; Chương trình “Sao Chọn”; Chuỗi “Creative Vodcast Series” và kết thúc bằng “Ngày hội Sáng tạo nội dung số” diễn ra ngày 11/12/2026.

Là ngân hàng 6 năm liền được vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”, Techcombank không ngừng mở rộng năng lực kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới và góp phần tạo dựng những nền tảng cho sự phát triển dài hạn của Việt Nam. Với sứ mệnh “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống”, Techcombank kiên định với cam kết đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng trong các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Đặc biệt hơn, với sự đồng hành của Techcombank OneU - một trong những nền tảng cốt lõi, cầu nối về công nghệ, trải nghiệm thực tiễn - sẽ mang đến nhiều giá trị và hiện diện gần hơn với khách hàng, không chỉ bằng sự thuận tiện của công nghệ, mà bằng khả năng thấu hiểu phong cách sống và kết nối những giá trị phù hợp với từng cá nhân.

Techcombank OneU cùng hành trình “Sống Rực Rỡ”

Trong bối cảnh công nghệ đang ngày càng gắn liền với đời sống, mỗi cá nhân đều có một cách riêng để sống trọn vẹn và tỏa sáng theo cách của mình, từ theo đuổi đam mê, khám phá trải nghiệm mới cho đến kiến tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Gắn kết khách hàng, Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank

Theo đó, Techcombank OneU không ngừng mở rộng hệ sinh thái đối tác và trải nghiệm nhằm mang đến cho khách hàng nhiều giá trị hơn từ những tương tác thường nhật. Thông qua nền tảng khách hàng thân thiết số hóa, người dùng có thể tiếp cận đa dạng ưu đãi, tích lũy và sử dụng điểm thưởng (U-Point) trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Việc đồng hành cùng Vietnam iContent 2026 không chỉ là một hoạt động tài trợ mà còn là cơ hội để Techcombank OneU kết nối sâu rộng hơn với cộng đồng sáng tạo nội dung, những người đang góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa trải nghiệm tích cực và xây dựng các giá trị tốt đẹp cho xã hội thông qua sức mạnh của công nghệ và nội dung số.

Techcombank OneU cùng hành trình “Sao Chọn”

Trong hành trình tận hưởng cuộc sống và khám phá địa phương, âm thực và du lịch đang trở thành những lĩnh vực được khách hàng quan tâm nhiều hơn. Đây cũng là một trong những trọng tâm phát triển của Techcombank OneU với hàng nghìn ưu đãi voucher cùng khả năng tích lũy và sử dụng U-Point tại nhiều điểm đến, nhà hàng, khách sạn và thương hiệu dịch vụ trên toàn quốc. Những trải nghiệm này không chỉ gia tăng giá trị cho khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch của Việt Nam.

Thông qua đồng hành cùng hành trình xuyên Việt khám phá ẩm thực và văn hóa địa phương với chương trình “Sao Chọn”, Techcombank OneU hứa hẹn mang đến những câu chuyện chân thực về con người, vùng đất và các giá trị truyền thống đang được gìn giữ, phát huy trong đời sống hiện đại.

Vietnam iContent 2026 là một điểm gặp gỡ của công nghệ, sáng tạo và văn hóa – nơi những ý tưởng mới có thể được cất lên, những câu chuyện đẹp được lan tỏa và những giá trị tích cực được nhân rộng.

Là đơn vị đồng hành chiến lược, Techcombank và chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU kỳ vọng góp phần cùng các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo mở rộng không gian để người Việt sống, sáng tạo và tạo ra giá trị theo cách riêng của mình.

Techcombank OneU mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng thân thiết của Techcombank trong mọi giao dịch tài chính và tiêu dùng hằng ngày, tích lũy điểm thưởng dễ dàng và linh hoạt sử dụng điểm cho nhiều nhu cầu chi tiêu. Link trải nghiệm: https://s.oneu.vn/TechcombankOneU.

(Nguồn: Techcombank)