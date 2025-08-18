Sáng 18/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025).

Sự kiện quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu, đại diện từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho biết, trong kỷ nguyên số - nơi biên giới quốc gia đang mở rộng tới từng điểm kết nối internet - những người có sức ảnh hưởng (KOL) trên không gian mạng đã và đang trở thành lực lượng đặc biệt góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc giá trị Việt Nam ra thế giới.

"Các bạn KOL không chỉ là những gương mặt có xu hướng mới mà còn là những đại sứ số, góp phần quan trọng trong xây dựng Việt Nam và thực hiện bộ tứ trụ cột kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia. Đất nước đang thực hiện các bước chuyển mình quan trọng, chính các bạn những KOL là một nguồn động lực, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số, giàu bản sắc, bền vững", Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phát biểu.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các KOL, nơi các giá trị "chân, thiện, mỹ" được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của mình trong từng phát ngôn, hình ảnh, hành động; các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ... cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển.

Các KOL chia sẻ kinh nghiệm của mình trong sản xuất nội dung trên nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Đình Hiếu

Một trong những dấu ấn quan trọng của hội nghị là sự kiện thành lập Liên minh “Niềm tin số”, tập hợp các KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực. Liên minh sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các bên nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong các hoạt động trên không gian mạng.

Tại Hội nghị cũng sẽ chính thức khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, một sáng kiến nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.

Chương trình góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình.

Anh Nguyễn Lạc Huy, người sáng lập Schannel. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Nguyễn Lạc Huy (KOL Huy NL), người sáng lập Schannel, cho biết, KOL đang có cơ hội rất lớn khi các cơ quan nhà nước đã có hợp tác cùng các KOL trong lĩnh vực truyền thông. Ví dụ như với Schannel đã được nhiều cơ quan, tổ chức... hợp tác để truyền thông trong các chương trình lớn, tầm cỡ.

Nói về chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, anh Nguyễn Lạc Huy cho rằng, việc đạt được chứng nhận tín nhiệm của cơ quan chức năng là điều rất quan trọng với KOL. Có rất nhiều KOL đang hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, nếu đạt được chứng nhận sẽ tạo nên sự khác biệt, đồng thời cũng là niềm tự hào và là thước đo để các doanh nghiệp tìm đến.