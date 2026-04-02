T-shop là nền tảng hiện đại do Techcombank phối hợp với Công ty Cổ phần One Mount Group và Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai để đồng hành cùng hộ kinh doanh. Công cụ mới là cánh tay đắc lực cho tiểu thương/hộ kinh doanh bán hàng, giúp thu tiền dễ, xuất hóa đơn nhanh, vận hành chuẩn luật thuế ngay trên điện thoại.

T-Shop là sự thực thi những cam kết “Buôn có bạn - Bán có Techcombank chung đường” của ngân hàng trong hành trình đồng hành cùng tiểu thương, hộ kinh doanh số hóa một cách dễ dàng và hiệu quả nhất, đáp ứng các yêu cầu kê khai thuế theo quy định hiện hành.

Nền tảng số hiện đại: hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh

Theo đại diện Techcombank, điểm khác biệt của giải pháp nằm ở việc xây dựng hai nền tảng chuyên biệt nhưng kết nối chặt chẽ với hai nền tảng: Techcombank Mobile đóng vai trò là nền tảng tài chính, cho phép khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh online và có thể sử dụng ngay trong 2 giờ đồng hồ. Đồng thời, T-Shop là ứng dụng vận hành, hỗ trợ bán hàng, quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn điện tử và theo dõi doanh thu, giúp tách bạch dòng tiền và quản lý kinh doanh liền mạch ngay trên điện thoại.

Hai nền tảng hiện đại song hành giúp hộ kinh doanh, tiểu thương hoàn thiện quy trình vận hành kinh doanh, tối ưu hiệu quả nguồn lực con người và tài chính. Sự kết hợp của hai nền tảng này trong T-Shop giúp hình thành một quy trình xuyên suốt giúp hộ kinh doanh thuận lợi trong việc vận hành chu trình kinh doanh của mình. Từ việc mở tài khoản - nhận tiền - bán hàng - xuất hóa đơn - quản lý kinh doanh được thực hiện nhanh chóng trong ứng dụng này thay vì phải sử dụng nhiều công cụ rời rạc như trước đây.

Công cụ giúp quản lý "nhẹ tênh", kê khai thuế dễ dàng, minh bạch

Với phương châm “Khách hàng là trọng tâm”, Techcombank hiểu rằng các chủ hộ kinh doanh hay tiểu thương thường xuyên "đầu tắt mặt tối" với sổ sách, đơn hàng và nỗi lo thuế phí, T-Shop ra đời để giúp mọi thao tác trở nên đơn giản.

Theo đó, với ứng dụng T-Shop, người dùng chỉ mất 2 phút đăng ký, để thực hiện nhanh chóng những hoạt động:

- Mở quán trong tích tắc: Thiết lập thực đơn, sơ đồ bàn, quản lý nhân viên không giới hạn số lượng thiết bị truy cập.

- Bán hàng siêu tốc: Chọn món, áp mã giảm giá và tính tiền ngay trên điện thoại.

- Kiểm soát 24/7: Một cú chạm là xem ngay báo cáo doanh thu, lịch sử đơn hàng, không lo thất thoát dù không có mặt tại quán.

Bên cạnh đó, T-Shop giúp cho nỗi lo về kê khai thuế đã được san sẻ. Với sự kết hợp cùng các đối tác uy tín (như Cenvi, Bảo Tín…), T-Shop cung cấp gói tư vấn chuyên sâu hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ kết nối tài khoản ngân hàng với Etax Mobile và tặng gói dịch vụ trị giá lên tới 7,5 triệu đồng cho các thủ tục thành lập, báo cáo thuế. Đây được xem là một công cụ hỗ trợ tối ưu cho các hoạt động kê khai thuế một cách dễ dàng, cùng tiểu thương giải bài toán khó về thuế và đảm bảo quy định pháp luật.

Đăng kí chỉ trong 2 phút và ưu đãi khủng đồng hành cùng tiểu thương

Điểm chạm của T-Shop cùng hộ kinh doanh bắt đầu từ sự đăng kí và thao tác dễ dàng chỉ trong 2 phút. Không chỉ dừng lại ở một phần mềm bán hàng, ứng dụng T-Shop mang đến gói giải pháp tài chính đa dạng để tiếp sức một cách thiết thực cho hộ kinh doanh với những ưu đãi hỗ trợ tốt nhất như: Miễn phí 5 năm sử dụng phần mềm quản lý bán hàng; Tặng 5.000 hóa đơn điện tử và 1 năm sử dụng chữ ký số và Xuất hóa đơn tự động: Hệ thống tự động phát hành hóa đơn ngay khi khách thanh toán xong hoặc theo khung giờ cài đặt, giúp chủ quán "nhẹ gánh", không lo nợ thuế.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp Tín dụng, Techcombank chia sẻ: “Với lợi thế về công nghệ dẫn đầu cùng hệ sinh thái và các đối tác lớn, chúng tôi muốn mang các giải pháp công nghệ và tài chính, cũng như các ưu đãi của hệ sinh thái Techcombank vào đời sống thực tiễn để đồng hành cùng hộ kinh doanh mỗi ngày. Ứng dụng bán hàng T-Shop là sự thực thi một cách cụ thể cam kết đồng hành cùng tiểu thương như phương châm “Buôn có bạn - Bán có Techcombank chung đường”.

Ông Hiếu cho biết thêm, “Với ứng dụng bán hàng T-Shop, bà con cô bác bán hàng đều có thể quản lý tiệm của mình chuyên nghiệp như một tập đoàn, nhưng không tốn phí và thao tác cực kỳ dễ dàng. Chúng tôi tự tin rằng T-Shop sẽ trở thành người bạn đồng hành đăng tin cậy, giúp hộ kinh doanh chuyên nghiệp hóa vận hành hơn. Đặc biệt, T-Shop sẽ là nền tảng, bệ phóng giúp tiểu thương phát triển kinh doanh một cách mạnh mẽ, gia tăng nội lực và vững tiến hơn trong hành trình vươn tầm của mình”.

Phát triển kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận 15 triệu khách hàng

T-Shop không chỉ giúp tiểu thương "quản" mà còn giúp "bán". Thông qua giải pháp ShopDeals và Food Delivery trên hệ sinh thái Techcombank và nền tảng OneU, các “chủ shop” có thể bán hàng dễ dàng với những công cụ hữu ích và chủ động thực hiện:

- Tự tạo voucher giảm giá để thu hút khách

- Mở gian hàng online trên OneU với mức phí rẻ hơn các sàn hiện nay, tiếp cận trực tiếp 15 triệu khách hàng sẵn có của Techcombank

- Tích hợp đa phương thức thanh toán: Từ quét mã QR, chuyển khoản đến giải pháp SoftPOS (biến điện thoại thành máy quẹt thẻ) tiện lợi.

Cùng với các giải pháp toàn diện từ thanh toán, vay vốn đến gia tăng hiệu quả dòng tiền cùng Techcombank Sinh Lời Tự Động, T-Shop sẽ trở thành một công cụ hữu ích, cánh tay đắc lực của hộ kinh doanh/ tiểu thương trong hành trình đáp ứng các quy định pháp luật, giúp phát triển kinh doanh hiệu quả.

Việc ra mắt T-Shop cho thấy định hướng rõ ràng của Techcombank trong việc mở rộng vai trò từ một ngân hàng truyền thống sang đối tác đồng hành trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở tài khoản và thanh toán, ngân hàng đang từng bước hỗ trợ sâu hơn vào các hoạt động vận hành hàng ngày, từ bán hàng, quản lý đến tăng trưởng doanh thu.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, những giải pháp tích hợp như T-Shop được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng nhanh và phát triển bền vững.

