Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về việc thông báo các số tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các bước thông báo trên ứng dụng eTax Mobile.

Cụ thể các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile và chọn “Hộ, cá nhân kinh doanh”.

Bước 2: Chọn “Chính thức” và nhấn “Tiếp tục”.

Bước 3: Chọn “Khai thuế”

Bước 4: Chọn “Thông báo số tài khoản/Số hiệu ví điện tử”.

Bước 5: Chọn “Thêm số tài khoản” và nhập đầy đủ thông tin gồm: số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản, ngân hàng/chi nhánh và trạng thái tài khoản.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin, nhấn “Tiếp tục” và chọn “Nộp tờ khai”.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk lưu ý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần kiểm tra chính xác thông tin trước khi gửi, thực hiện đúng thời hạn theo quy định và mỗi tài khoản sử dụng trong hoạt động kinh doanh đều phải thông báo.

Theo quy định, đối với hộ kinh doanh đang hoạt động và có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng, thời hạn gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 trên 500 triệu đồng hoặc mới thành lập, cần nộp kèm tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.