Từ đối tác đáng tin cậy đến chiến lược dài hạn với AWS

TechX - công ty công nghệ tiên phong trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam vừa được Amazon Web Services (AWS) công nhận là Premier Tier Services Partner – cấp độ đối tác cao nhất trong hệ sinh thái AWS Partner Network (APN). Với danh hiệu này, TechX trở thành đối tác địa phương đầu tiên tại Việt Nam đạt được cột mốc toàn cầu mang tính chiến lược này.

Để đạt Premier Tier, các đối tác phải trải qua quy trình đánh giá khắt khe từ AWS, bao gồm hệ thống chứng chỉ và thẩm định năng lực kỹ thuật, minh chứng đầu tư dài hạn vào mối quan hệ hợp tác chiến lược với AWS, cùng năng lực triển khai các giải pháp đám mây hiệu quả cho khách hàng doanh nghiệp.

“Việc được AWS toàn cầu công nhận ở cấp độ Premier Tier là lời khẳng định mạnh mẽ rằng năng lực công nghệ của đội ngũ TechX hoàn toàn có thể đáp ứng những chuẩn mực cao nhất trong ngành. Đây không chỉ là thành tựu của chúng tôi, mà còn là dấu mốc quan trọng cho cộng đồng công nghệ Việt”, bà Trần Thị Phương Hồng, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành TechX chia sẻ.

Dẫn đầu thị trường với bốn năng lực chuyên sâu từ AWS

Trước đó, TechX cũng là đối tác Việt Nam đầu tiên đồng thời đạt được bốn năng lực chuyên môn (AWS Competency) quan trọng:

AWS Generative AI Competency – triển khai AI tạo sinh vào vận hành thực tiễn.

AWS Data & Analytics Competency – hiện đại hóa hệ thống dữ liệu, khai phá insight.

AWS Cloud Operations Competency – vận hành hạ tầng AWS hiệu quả, linh hoạt, tối ưu chi phí

AWS Migration Competency – năng lực di trú hạ tầng trên nền tảng AWS

Với hơn 40 chứng chỉ AWS và đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, TechX đã tư vấn, triển khai thành công hàng loạt dự án quy mô lớn tại hơn 20 ngân hàng, tổ chức tài chính và tập đoàn đầu ngành.

TechX ba lần được vinh danh là “Đối tác AWS của năm” tại Việt Nam

Song song với việc gia nhập cấp Premier, TechX cũng ba lần vừa được AWS vinh danh là Đối tác của năm 2021, 2022 và 2025. Điều này thể hiện sự ghi nhận từ AWS đối với hành trình bền bỉ và định hướng phát triển dài hạn mà TechX đang theo đuổi tại thị trường Việt Nam.

Ông Ngô Mạnh Hà, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ TechX

“Từ vị thế đối tác đáng tin cậy, TechX giờ đây trở thành đối tác chiến lược của AWS tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và năng lực chuyên môn để cùng khách hàng tạo nên sự chuyển mình thực chất trong kỷ nguyên số”, ông Ngô Mạnh Hà, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ TechX cho biết.

Mở rộng quy mô, khẳng định vị thế khu vực

Với định hướng chiến lược phát triển vươn ra khu vực ASEAN, TechX đang từng bước mở rộng dấu ấn của mình với những giải pháp về GenAI mang tính đột phá và khả năng triển khai thực tiễn cao, nâng cấp hệ thống trung tâm liên lạc (Contact Center) thông minh, và hiện đại hóa nền tảng dữ liệu toàn diện cho các doanh nghiệp.

Đặc biệt trong năm 2024, TechX đã ra mắt nền tảng XgenAI Accelerator, giúp khách hàng tối ưu vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và khai phá dữ liệu chuyên sâu theo thời gian thực.

Đội ngũ TechX chúc mừng danh hiệu AWS Premier Partner Tier Service

“TechX cam kết không chỉ là nhà cung cấp giải pháp, mà là người bạn đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số toàn diện. Chúng tôi hiểu rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự đồng hành từ khách hàng, TechX hoàn toàn vững tin vào khả năng tạo nên những đột phá thực chất và bền vững”, bà Trần Thị Phương Hồng chia sẻ.

Minh Hoà