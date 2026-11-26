Video thiết kế: Hữu Duyên

Lực lượng Tên lửa Lục quân Pakistan phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Fatah-3, chuyển hướng từ pháo phản lực dẫn đường sang cấu hình tên lửa siêu thanh mang dấu ấn tương đồng nguyên mẫu HD-1 của Trung Quốc.

Tên lửa Fatah-3. Ảnh: defencesecurityasia.com

Tên lửa Fatah-3 dài khoảng 8,3 m, nặng 2,2-2,5 tấn tính cả tầng khởi tốc, đặt trên xe phóng bánh lốp hai ống phóng kín.

Tên lửa dùng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) nhiên liệu rắn đạt tốc độ Mach 3,5 ở tầm bắn tối đa khoảng 400 km, thực hiện cú bổ nhào pha cuối góc lao gần thẳng đứng để rút ngắn thời gian phản ứng của phòng không đối phương và hỗ trợ tùy biến đầu đạn đánh đất hoặc chống hạm…. nhấp vào đây để xem nội dung chi tiết và video thử nghiệm tên lửa Fatah-3.