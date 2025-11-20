Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp nhận thứ vũ khí khiến siêu cường phải thay đổi bản đồ tác chiến: tên lửa lướt siêu thanh HVGP tốc độ Mach 5–7, cơ động như máy bay chiến đấu và không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ nào hiện nay.
Những bức ảnh chụp trên đường cao tốc Okinawa và Hokkaido (Nhật Bản) gần đây đã xác nhận điều mà các nhà phân tích quân sự chờ đợi từ lâu: HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile) – tên lửa lướt siêu thanh do Nhật Bản tự phát triển – đã chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ được biên chế chỉ trong năm tới.
Từ một quốc gia từng bị cấm sở hữu vũ khí tấn công tầm xa, Nhật Bản đã âm thầm tạo ra thứ vũ khí mà ngay cả Mỹ cũng phải thừa nhận: “Một trong những hệ thống siêu thanh tiên tiến và khó đánh chặn nhất hiện nay”.
Nguyên lý ‘lướt như viên đá’ khiến mọi lá chắn tên lửa trở nên vô dụng
Khác hoàn toàn tên lửa đạn đạo thông thường bay theo đường parabol cố định, tên lửa HVGP thuộc lớp HGV (Hypersonic Glide Vehicle) – loại vũ khí thế hệ thứ sáu mà hiện chỉ Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản làm chủ.
Quá trình tấn công diễn ra chỉ trong chưa đầy 15 phút: Sau khi được phóng thẳng đứng từ xe container, rocket đẩy nhiên liệu rắn hai tầng đưa đầu đạn lên độ cao khoảng 100km và đạt tốc độ Mach 6–7 chỉ trong 60–90 giây.
Tại đây, đầu đạn hình nón có cánh nhỏ tách ra, lao xuống tầng khí quyển và bắt đầu “lướt” liên tục ở độ cao 20–100km nhờ lực nâng khí động học.
Trong suốt hành trình, đầu đạn liên tục thay đổi độ cao và hướng bay theo hình sin hoặc zigzag với gia tốc ngang lên tới 30G – vượt xa khả năng xoay sở của bất kỳ tên lửa đánh chặn nào hiện nay. Do đó, các hệ thống Aegis BMD, THAAD, S-500 hay Patriot PAC-3 đều gần như bất lực.
Thông số kỹ thuật chính thức (phiên bản Block 1 – biên chế 2026)
Tên lửa HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile) có tốc độ tối đa Mach 5–7 (6.100–8.600 km/h), tốc độ khi tiếp cận mục tiêu vẫn trên Mach 5. Tầm bắn 500–900km (có nguồn quân sự Nhật ghi nhận tối đa 1.200km khi bay quỹ đạo tối ưu).
Thời gian từ khi phát hiện tàu sân bay địch đến khi đầu đạn HVGP lao xuống boong chỉ khoảng 8–12 phút.
Phiên bản Block 2 với tầm bắn 3.000km (dự kiến sau 2030) sẽ đưa căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương Nga vào tầm ngắm chỉ trong chưa đầy 20 phút bay.
HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile) không chỉ là một loại tên lửa – đó là bước ngoặt lịch sử của nền quốc phòng Nhật Bản.
Từ một quốc gia bị ràng buộc bởi Hiến pháp hòa bình, Tokyo đã tự tay chế tạo thứ vũ khí mà các cường quốc phải mất hàng thập kỷ mới đạt được.
Năm 2026, khi những chiếc xe phóng HVGP lặng lẽ xuất hiện trên các đảo tiền tiêu, thông điệp mà Nhật Bản gửi tới khu vực sẽ rất rõ ràng: “Chúng tôi không còn chỉ biết phòng thủ. Chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả – bằng tốc độ mà không ai kịp trở tay.”
