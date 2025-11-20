Những bức ảnh chụp trên đường cao tốc Okinawa và Hokkaido (Nhật Bản) gần đây đã xác nhận điều mà các nhà phân tích quân sự chờ đợi từ lâu: HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile) – tên lửa lướt siêu thanh do Nhật Bản tự phát triển – đã chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ được biên chế chỉ trong năm tới. Từ một quốc gia từng bị cấm sở hữu vũ khí tấn công tầm xa, Nhật Bản đã âm thầm tạo ra thứ vũ khí mà ngay cả Mỹ cũng phải thừa nhận: “Một trong những hệ thống siêu thanh tiên tiến và khó đánh chặn nhất hiện nay”.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản diễn tập triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh HVGP. Ảnh: ATLA/news.usni.org

Nguyên lý ‘lướt như viên đá’ khiến mọi lá chắn tên lửa trở nên vô dụng

Khác hoàn toàn tên lửa đạn đạo thông thường bay theo đường parabol cố định, tên lửa HVGP thuộc lớp HGV (Hypersonic Glide Vehicle) – loại vũ khí thế hệ thứ sáu mà hiện chỉ Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản làm chủ.

Quá trình tấn công diễn ra chỉ trong chưa đầy 15 phút: Sau khi được phóng thẳng đứng từ xe container, rocket đẩy nhiên liệu rắn hai tầng đưa đầu đạn lên độ cao khoảng 100km và đạt tốc độ Mach 6–7 chỉ trong 60–90 giây.

Tại đây, đầu đạn hình nón có cánh nhỏ tách ra, lao xuống tầng khí quyển và bắt đầu “lướt” liên tục ở độ cao 20–100km nhờ lực nâng khí động học.

Trong suốt hành trình, đầu đạn liên tục thay đổi độ cao và hướng bay theo hình sin hoặc zigzag với gia tốc ngang lên tới 30G – vượt xa khả năng xoay sở của bất kỳ tên lửa đánh chặn nào hiện nay. Do đó, các hệ thống Aegis BMD, THAAD, S-500 hay Patriot PAC-3 đều gần như bất lực.

Xe tải quân sự Nhật Bản trang bị hệ thống tên lửa lướt siêu thanh Hypervelocity Gliding Projectile (HGV), được triển khai để bảo vệ các đảo xa. (Nguồn ảnh: Tài khoản X IIShomelander/armyrecognition.com)

Thông số kỹ thuật chính thức (phiên bản Block 1 – biên chế 2026)

Tên lửa HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile) có tốc độ tối đa Mach 5–7 (6.100–8.600 km/h), tốc độ khi tiếp cận mục tiêu vẫn trên Mach 5. Tầm bắn 500–900km (có nguồn quân sự Nhật ghi nhận tối đa 1.200km khi bay quỹ đạo tối ưu).

Tầm bắn phiên bản Block 2 (sau 2030) 2.000–3.000km, độ cao bay giai đoạn lướt 20–100km.

Đầu đạn 500kg, có hai loại - nổ phá mảnh vung vãi, và xuyên giáp tungsten (chuyên dùng đánh boong tàu sân bay), độ chính xác (CEP) dưới 10 mét.

Hệ thống dẫn đường quán tính và GPS chống nhiễu, radar chủ động và hồng ngoại hình ảnh cuối hành trình; khả năng cập nhật mục tiêu giữa chừng qua vệ tinh và mạng Link-16.

Phương thức phóng thẳng đứng từ xe container 8×8 hoặc xe bánh xích với khối lượng phóng khoảng 10–12 tấn. Tên lửa có chiều dài 6,5–7 mét.

Nguồn ảnh: topwar.ru

Hệ thống triển khai nhỏ gọn nhưng cực kỳ nguy hiểm

Xe phóng HVGP được thiết kế giống container dân sự để ngụy trang hoàn hảo. Mỗi xe mang 1–2 quả đạn trong ống phóng kín, có thể hành quân trên đường cao tốc mà không gây chú ý.

Một tiểu đoàn HVGP tiêu chuẩn gồm 4–6 xe phóng, 2 xe radar và chỉ huy, tổng cộng 8–12 quả đạn sẵn sàng bắn, có thể triển khai hoàn toàn trong vòng dưới 30 phút, kể cả trên các đảo nhỏ.

Từ tháng 6/2025, hai tiểu đoàn đầu tiên đã được thành lập. Các cuộc thử nghiệm triển khai nhanh bằng tàu đổ bộ và máy bay vận tải C-2 vừa hoàn thành thành công vào tháng 11/2025.

Nguồn ảnh: topwar.ru

Ý nghĩa chiến lược

Khi tên lửa HVGP chính thức hoạt động, toàn bộ chuỗi đảo thứ nhất từ Kyushu đến Đài Loan (Trung Quốc) sẽ nằm trong vùng phủ sóng siêu thanh của Nhật Bản.

Thời gian từ khi phát hiện tàu sân bay địch đến khi đầu đạn HVGP lao xuống boong chỉ khoảng 8–12 phút.

Phiên bản Block 2 với tầm bắn 3.000km (dự kiến sau 2030) sẽ đưa căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương Nga vào tầm ngắm chỉ trong chưa đầy 20 phút bay.

HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile) không chỉ là một loại tên lửa – đó là bước ngoặt lịch sử của nền quốc phòng Nhật Bản.

Từ một quốc gia bị ràng buộc bởi Hiến pháp hòa bình, Tokyo đã tự tay chế tạo thứ vũ khí mà các cường quốc phải mất hàng thập kỷ mới đạt được.

Năm 2026, khi những chiếc xe phóng HVGP lặng lẽ xuất hiện trên các đảo tiền tiêu, thông điệp mà Nhật Bản gửi tới khu vực sẽ rất rõ ràng: “Chúng tôi không còn chỉ biết phòng thủ. Chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả – bằng tốc độ mà không ai kịp trở tay.”