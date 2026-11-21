Sau đợt thử nghiệm thành công năm 2026, tên lửa RS-28 Sarmat của Nga nặng hơn 200 tấn chuẩn bị trực chiến với khả năng mang 15 đầu đạn phân hướng MIRV, tầm bắn 18.000km, có thể mở rộng lên 35.000km và quỹ đạo bay xuyên qua hai cực Trái Đất.

Tên lửa RS-28 Sarmat (Nga). Ảnh: Military Power

Cấu trúc động lực học 3 tầng của tên lửa RS-28 Sarmat và công nghệ phóng lạnh từ giếng phóng

Tên lửa RS-28 Sarmat là dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile) sử dụng nhiên liệu lỏng ba tầng được thiết kế để thay thế thế hệ tên lửa RS-20V Voevoda đã phục vụ từ thời Liên Xô.

Với chiều dài hơn 35 mét, đường kính thân 3 mét và trọng lượng phóng xấp xỉ 208 tấn, RS-28 Sarmat nằm trong nhóm những hệ thống tên lửa chiến lược lớn nhất từng được chế tạo.

Giếng phóng khổng lồ chứa tên lửa RS-28 Sarmat (ICBM). Ảnh: TASS

Tên lửa RS-28 Sarmat sử dụng công nghệ phóng lạnh bằng máy tạo áp suất thuốc phóng đẩy quả đạn rời khỏi giếng phóng ngầm kiên cố trước khi kích hoạt động cơ tầng đẩy chính ở độ cao an toàn, giúp bảo vệ hạ tầng giếng phóng khỏi luồng phụt nhiệt độ cao.

Điểm đột phá về mặt động lực học của tên lửa RS-28 Sarmat nằm ở giai đoạn tăng tốc cực ngắn nhờ tổ hợp động cơ nhiên liệu lỏng công suất lớn.

Việc rút ngắn thời gian hoạt động của tầng đẩy chủ động giúp thu hẹp tối đa cửa sổ thời gian để các vệ tinh cảnh báo sớm hồng ngoại của đối phương phát hiện điểm phóng và tính toán quỹ đạo bay ban đầu, từ đó nâng cao khả năng sống sót ngay từ những giây đầu tiên rời bệ.

Tên lửa RS-28 Sarmat sẽ là vũ khí răn đe hạt nhân chủ lực của Nga bên cạnh các loại ICBM nhiên liệu rắn. Ảnh: RIAN

Quỹ đạo bay toàn cầu và tổ hợp đầu đạn phân hướng kết hợp phương tiện lướt siêu vượt âm

Theo các dữ liệu kỹ thuật và tuyên bố từ giới chức quốc phòng Nga sau đợt thử nghiệm tháng 5/2026 tại bãi phóng Dombarovsky, tên lửa RS-28 Sarmat sở hữu tầm bắn vượt ngưỡng 18.000km và có thể mở rộng lên tới 35.000km khi sử dụng quỹ đạo bay dưới quỹ đạo.

Năng lực này cho phép RS-28 Sarmat tiếp cận lãnh thổ đối phương không chỉ qua tuyến đường ngắn nhất ngang qua Bắc Cực, mà còn có thể bay vòng qua Nam Cực nơi các hệ thống radar cảnh giới và đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương gần như không được bố trí phòng thủ.

Tổng thống Vladimir Putin từng tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa RS-28 Sarmat. Ảnh: The Strategist

Về tải trọng chiến đấu, phần mũi của tên lửa RS-28 Sarmat có sức chứa lên tới 10 tấn, cho phép triển khai từ 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập (MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) với sức công phá lớn, đi kèm hàng loạt mồi bẫy đánh lừa radar và thiết bị gây nhiễu điện tử chủ động.

Đáng chú ý hơn, tên lửa RS-28 Sarmat được thiết kế để mang theo nhiều phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard. Khi tách ra ở tầng cao khí quyển, các đầu đạn lướt này đạt vận tốc trên Mach 20 và liên tục thay đổi độ cao cũng như hướng bay ngang trong bầu khí quyển, biến các tổ hợp đánh chặn tên lửa đạn đạo truyền thống trở nên bất lực.

(Theo armscontrol.org, missiledefenseadvocacy.org)