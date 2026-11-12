Nhật Bản lần đầu trang bị tên lửa AGM-88G AARGM-ER, nhắm thẳng nguồn phát sóng điện từ của đối phương, kể cả khi radar đã tắt.

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đang chuẩn bị tiếp nhận loại tên lửa có khả năng nhắm thẳng vào nguồn phát sóng điện từ của đối phương, đánh dấu lần đầu tiên nước này sở hữu vũ khí chuyên dụng cho nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không.

Trong yêu cầu ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2027 được công bố cuối tháng 8/2026, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chính thức đưa tên lửa AGM-88G AARGM-ER vào danh mục trang bị, phản ánh sự chuyển hướng rõ rệt sang tác chiến điện tử và khả năng vô hiệu hóa ‘mắt’ của hệ thống phòng thủ đối phương ngay từ giai đoạn đầu.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến tầm xa AARGM-ER (tên lửa AGM-88G AARGM-ER) do Mỹ sản xuất vào yêu cầu ngân sách cho năm tài chính 2027. Ảnh: thedefensenews.com

Tên lửa AGM-88G AARGM-ER, viết tắt của Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range, là phiên bản tầm xa cải tiến của dòng tên lửa chống bức xạ AGM-88 do Northrop Grumman của Mỹ phát triển.

Khác với các tên lửa thông thường chỉ tập trung tiêu diệt máy bay hay mục tiêu vật lý, loại vũ khí này được thiết kế để phát hiện và tấn công các nguồn phát sóng điện từ như radar cảnh giới, radar điều khiển hỏa lực và hệ thống liên lạc quân sự.

Khi các thiết bị này hoạt động, chúng phát ra tín hiệu điện từ để theo dõi hoặc điều khiển. Tên lửa AGM-88G AARGM-ER sử dụng tín hiệu đó làm “mồi nhử” để xác định vị trí và lao tới tiêu diệt nguồn phát.

Tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến tầm xa AARGM-ER (tên lửa AGM-88G AARGM-ER) trong một chuyến bay thử nghiệm mang treo (không phóng) tại Căn cứ Không quân Hải quân Patuxent River ở bang Maryland. Ảnh: Hải quân Mỹ

Điểm nổi bật về công nghệ của AGM-88G AARGM-ER nằm ở hệ thống dẫn đường đa chế độ tiên tiến. Ngoài khả năng dẫn đường thụ động chống bức xạ truyền thống, tên lửa kết hợp định vị GPS/INS và đầu dò radar chủ động sóng milimet ở giai đoạn cuối.

Nhờ đó, ngay cả khi radar đối phương tắt sóng để tránh bị phát hiện, tên lửa vẫn có thể tiếp tục bay theo tọa độ đã ghi nhận trước đó và sử dụng đầu dò chủ động để xác nhận cũng như tấn công mục tiêu.

Đây là cải tiến quan trọng so với các thế hệ trước như AGM-88 HARM hay AGM-88E AARGM, giúp tăng đáng kể khả năng sống sót và hiệu quả trước chiến thuật tắt radar của đối phương.

Dòng tên lửa AGM-88 HARM được chế tạo để săn tìm bất kỳ mục tiêu nào phát ra sóng điện từ. Tên lửa AGM-88G AARGM-ER là dòng tên lửa kế thừa trang bị động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet), sở hữu tầm bắn vượt trội gấp khoảng hai lần. Ảnh: envantermedya.com

Về thông số kỹ thuật, tên lửa AGM-88G AARGM-ER được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn mới và khung thân được thiết kế lại hoàn toàn, mang lại tốc độ siêu thanh trên Mach 2 cùng tầm bắn mở rộng đáng kể.

Theo các đánh giá từ nguồn mở, tầm bắn ước tính khoảng gấp đôi phiên bản AARGM trước đó, có thể đạt khoảng 300 km trong điều kiện tối ưu, cho phép phóng từ ngoài tầm phòng không của đối phương.

Kích thước được tối ưu để có thể mang trong khoang vũ khí nội bộ của F-35A và F-35C, đồng thời hỗ trợ mang ngoài trên F-35B.

Tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến tầm xa (tên lửa AGM-88G AARGM-ER) của Hải quân Mỹ hoàn thành đợt bắn thử đạn thật đầu tiên vào ngày 19/7/2021 tại vùng biển ngoài khơi Bãi thử Hải quân Point Mugu ở California. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đầu đạn cũng được nâng cấp để tăng hiệu quả phá hủy các hệ thống radar và phòng không hiện đại, bao gồm cả radar trên tàu chiến.

Theo tuyên bố của Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản, tên lửa AGM-88G AARGM-ER sẽ được trang bị cho cả F-35A và F-35B, với trọng tâm sử dụng để làm suy yếu khả năng phòng không của tàu chiến đối phương, từ đó hỗ trợ các cuộc tấn công chống hạm tầm xa.

Việc lựa chọn loại vũ khí này cho thấy Tokyo không chỉ muốn đối đầu trực tiếp với máy bay mà còn ưu tiên vô hiệu hóa mạng lưới radar và hệ thống phòng không tích hợp ngay từ đầu.

Nhật Bản lần đầu trang bị tên lửa AGM-88G AARGM-ER, nhắm thẳng nguồn phát sóng điện từ của đối phương. Ảnh: Bản tin Á châu

Đây được xem là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược “khả năng phản công” của Nhật Bản, giúp nâng cao năng lực tác chiến trong môi trường điện tử phức tạp ngày càng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Sự kiện này phản ánh xu hướng hiện đại hóa vũ khí của Nhật Bản, chuyển từ phòng thủ thụ động sang chủ động hơn trong việc chế áp mối đe dọa từ xa.

AGM-88G AARGM-ER không chỉ là một loại tên lửa mới mà còn là công cụ chiến lược giúp Nhật Bản tăng cường khả năng sống sót cho lực lượng không quân khi đối mặt với hệ thống phòng không dày đặc và hiện đại của đối phương.

(Theo navalnews.com, thedefensenews.com, janes.com, breakingdefense.com, envantermedya.com)