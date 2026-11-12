Sở hữu tầm bắn được nới rộng lên tới 250km cùng bộ đầu dò radar số hóa tối tân, phiên bản mới nhất Exocet MM40 Block 3C đang chứng minh vì sao dòng tên lửa chống hạm huyền thoại của Pháp vẫn là nỗi khiếp sợ hàng đầu trên biển.

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Tên lửa Exocet MM40 Block 3C không chỉ tăng tầm bắn mà còn được trang bị đầu dò (seeker) radar số hóa tiên tiến, giúp duy trì hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc ngày nay.

Tên lửa Exocet MM40 Block 3C là bước tiến hóa trực tiếp từ phiên bản Block 3 đã được nhiều hải quân trên thế giới sử dụng.

Pháp mở rộng kho dự trữ tên lửa Exocet MM40 Block 3C bằng việc mua sắm mới từ MBDA. Ảnh: zona-militar.com

Điểm nổi bật nhất nằm ở tầm hoạt động. Trong khi Block 3 thường được ghi nhận ở mức khoảng 180-200km nhờ động cơ tuabin phản lực, phiên bản Block 3C được các nguồn chính thức và chuyên ngành mô tả thuộc “lớp 250km”.

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Trang thông tin của Bộ Quốc phòng Pháp ghi rõ “250km class operational range”, trong khi nhiều bài báo quốc tế gần đây cũng nhắc đến con số khoảng 250km.

Tên lửa vẫn duy trì chế độ bay sea-skimming cực thấp, chỉ cách mặt nước khoảng hai mét trong giai đoạn tiếp cận cuối, giúp giảm đáng kể khả năng bị radar đối phương phát hiện sớm.

Tên lửa Exocet MM40 Block 3 được trưng bày tại Triển lãm Euronaval 2026. Ảnh: infodefensa.com

Trọng tâm nâng cấp công nghệ nằm ở hệ thống dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu. Block 3C được trang bị một seeker radar tần số vô tuyến (RF) thế hệ mới, sử dụng xử lý tín hiệu đồng bộ (coherent radar processing) do Thales phát triển.

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Công nghệ này cho phép phân biệt tốt hơn các mục tiêu trong nhóm tàu, nhận biết sự thay đổi vận tốc của mục tiêu và duy trì độ chính xác cao ngay cả khi đối phương sử dụng các biện pháp gây nhiễu điện tử mạnh.

Ngoài ra, tên lửa Exocet MM40 Block 3C còn được tích hợp radio-altimeter số hóa và các thiết bị dẫn đường cải tiến, bao gồm hệ thống định vị vệ tinh kết hợp quán tính.

Tên lửa Exocet MM40 Block 3C tăng tầm bắn, công nghệ seeker số hóa mới, ‘né’ nhiễu điện tử. Ảnh: zona-militar.com

Những nâng cấp này giúp tăng khả năng chống nhiễu (ECCM), cải thiện độ chính xác và cho phép tên lửa thực hiện các quỹ đạo bay phức tạp trong không gian ba chiều trước khi lao vào mục tiêu.

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Về đặc tính cơ bản, Exocet MM40 Block 3C thuộc lớp tên lửa hành trình cận âm cao, trọng lượng khoảng 780kg, đường kính 350mm và chiều dài dưới 6 mét.

Tên lửa Exocet MM40 Block 3C hoạt động theo nguyên tắc “bắn và quên” (fire-and-forget), có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Tên lửa MM40 Exocet Block 3C. Ảnh: MBDA/Alain GORTAIS

Bên cạnh nhiệm vụ chính chống hạm, tên lửa vẫn giữ khả năng tấn công các mục tiêu cố định ven bờ nhờ định vị GPS. Việc tương thích với các bệ phóng hiện có trên tàu chiến Pháp giúp quá trình trang bị diễn ra thuận lợi, không đòi hỏi cải tiến lớn về cấu trúc tàu.

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Hiện nay, Block 3C đã được trang bị trên các tàu hộ vệ đa nhiệm FREMM, tàu phòng không Horizon và sẽ được lắp cho các tàu FDI thế hệ mới của Hải quân Pháp.

Quá trình đủ điều kiện vận hành hoàn tất năm 2024 sau các đợt thử nghiệm, trong đó có lần bắn đánh giá từ tàu Alsace vào tháng 9/2023 trong điều kiện chiến tranh điện tử phức tạp.

Tên lửa Exocet MM40 Block 3C. Ảnh: MBDA

Các đơn hàng trước đó đã bắt đầu giao từ đầu năm 2024, trong khi khung thỏa thuận mới giữa DGA và MBDA nhằm bổ sung thêm số lượng đáng kể, đồng thời mở khả năng mua chung cho các đối tác châu Âu.

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Việc nâng cấp lên Block 3C phản ánh nhu cầu thực tế của các hải quân hiện đại: không chỉ cần tầm bắn xa hơn mà còn phải duy trì khả năng sống sót và chính xác cao trước các hệ thống phòng thủ ngày càng tinh vi.

Với seeker số hóa mới và tầm hoạt động được cải thiện, tên lửa Exocet MM40 Block 3C tiếp tục khẳng định vị thế của dòng tên lửa Pháp trên thị trường vũ khí chống hạm toàn cầu, dù tốc độ sản xuất vẫn là thách thức khi nhu cầu xuất khẩu và nội địa cùng tăng mạnh.

(Theo meretmarine.com, defense.gouv.fr, infodefensa.com, naval.com.br, armyrecognition.com, zona-militar.com)