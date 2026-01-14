Gỡ “nút thắt” về tâm lý và kiến thức

Bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý thuế đặt ra không ít áp lực cho hộ kinh doanh (HKD). Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất không phải là chi phí, mà là sự lúng túng trước các quy định mới: “Biết là phải làm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu”.

Xác định việc chuẩn hóa nhận thức là bước đi tiên quyết, Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom đã triển khai chuỗi đào tạo thực chiến quy mô lớn. 15 lớp học trực tuyến và 5 buổi livestream tư vấn giải đáp miễn phí đã thu hút gần 36.000 lượt tham gia. Hơn 600 câu hỏi vướng mắc cụ thể của tiểu thương đã được giải quyết trực tiếp. Cách làm này giúp HKD chuyển từ tâm lý lo sợ rủi ro pháp lý sang hiểu đúng, làm đúng để yên tâm kinh doanh.

Livestream tư vấn giải đáp miễn phí cho hộ kinh doanh

Chuyển đổi số thực chất: Từ “ngại khó” đến quản lý “một chạm”

Để giải bài toán vận hành, giải pháp Tendoo của Viettel Telecom đã cung cấp nền tảng vận hành và quản trị toàn trình từ quản lý thuế suất, bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và tự tổng hợp dữ liệu để kê khai thuế. Điểm ưu việt là sự hỗ trợ của AI trong vai trò trợ lý ảo hỏi đáp 24/7, giúp HKD giảm tối đa sự phụ thuộc vào kiến thức kế toán chuyên sâu.

Cũng trong 60 ngày cao điểm, 34 chi nhánh Viettel trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân, tiếp cận hơn 200.000 HKD tại các chợ và tuyến phố với phương châm “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ cài đặt và đồng bộ dữ liệu với cơ quan Thuế, hoàn thành các nghiệp vụ phức tạp một cách trơn tru. Sự hiện diện của đội ngũ nhân sự là bảo chứng cho cam kết: Đồng hành cùng HKD đến khi vận hành thành thạo. Thông qua Tendoo, các thủ tục hành chính khô khan trở thành thao tác công nghệ đơn giản, giúp chủ kinh doanh có dữ liệu minh bạch để quản lý doanh thu thay vì làm theo cảm tính.

Ký kết hợp tác giữa Viettel và Cơ quan Thuế tỉnh Ninh Bình nhằm hỗ trợ HKD

Cam kết đồng hành dài hạn sau giai đoạn chuyển đổi

Kết thúc 60 ngày cao điểm không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một chu kỳ kinh doanh mới minh bạch và bền vững hơn. Sau mốc 1/1/2026 - khi cơ chế thuế kê khai chính thức được áp dụng, Viettel Telecom cam kết tiếp tục phát triển Tendoo trở thành hệ sinh thái số toàn diện, hỗ trợ cộng đồng HKD từ nhập hàng, vay vốn, bán hàng, vận chuyển đến quản lý tiền - sổ sách - thuế, với sự đồng hành của trợ lý số và các dịch vụ trong hệ sinh thái Viettel.

Để tiếp sức cho HKD sau thời điểm 1/1/2026, Viettel Telecom công bố tiếp tục chính sách tặng 03 tháng sử dụng miễn phí Tendoo, đồng thời kéo dài chương trình quay số may mắn đến hết tháng 4/2026 để thúc đẩy HKD phát hành hóa đơn điện tử, thúc đẩy bán hàng với nhiều quà tặng cho cả HKD và khách tới mua hàng.

Hồng Anh