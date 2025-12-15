Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo lần hai Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Sau khi xin ý kiến các bộ ngành, đơn vị liên quan, dự thảo hoàn thiện nhiều nội dung chi tiết so với bản đầu tiên.

Theo dự thảo, hộ/cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, áp dụng tỷ lệ phần trăm theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn.

Thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tương ứng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới, trong đó quy định lại ngưỡng doanh thu chịu thuế và phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Thạch Thảo

Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Cụ thể, hộ/cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng, thuế suất 15%; doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, thuế suất 17% và doanh thu năm trên 50 tỷ đồng, thuế suất 20%.

Hộ/cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng được lựa chọn nộp thuế theo quy định thu nhập tính thuế nhân thuế suất, hoặc nộp thuế theo doanh thu tính thuế nhân thuế suất. Doanh thu tính thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng.

Trường hợp hộ/cá nhân có nhiều địa điểm kinh doanh, nhiều ngành nghề kinh doanh thì được trừ 500 triệu đồng vào doanh thu năm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân của địa điểm, ngành nghề kinh doanh do hộ/cá nhân tự lựa chọn, nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng đối với tất cả hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, phương pháp tính thuế sau khi lựa chọn sẽ được áp dụng ổn định trong 2 năm liên tiếp, nhằm hạn chế việc thay đổi liên tục gây xáo trộn nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ/cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, nếu trong 2 năm liên tục tự xác định hoặc cơ quan thuế có dữ liệu xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu thực tế trên 3 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải thực hiện chuyển sang phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập tính thuế.

Với hộ/cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%.

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế Dự thảo cũng đề cập đến các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, chi phí được trừ bao gồm các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thanh toán từng lần từ 5 triệu đồng trở lên. Các khoản chi mà hộ/cá nhân kinh doanh không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, như: Khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; các khoản chi không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương của cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh, các thành viên trong hộ gia đình; khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương đã hạch toán nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán. Phần chi khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định hoặc khấu hao đối với tài sản không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các khoản chi phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường do lỗi của hộ/cá nhân kinh doanh. Đất ở và công trình phục vụ sinh hoạt trên đất, xe ô tô và các tài sản đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng mang tên cá nhân, trừ xe ô tô và các tài sản đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với mục đích kinh doanh vận tải, du lịch. Các khoản chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình. Cá nhân kinh doanh có trách nhiệm hạch toán riêng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh và chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình. Trường hợp hộ/cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng nếu lựa chọn phương pháp nộp thuế trên thu nhập mà có những khoản chi phí không đủ điều kiện được trừ theo quy định thì không được tính vào chi phí được trừ; khi đó được chuyển sang phương pháp nộp thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.