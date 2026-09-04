Đưa chiến lược DE&I vào quá trình vận hành

Ngay từ những ngày đầu nhận việc, mỗi nhân sự mới tại Terumo Việt Nam đều được tiếp cận với một triết lý cốt lõi định hình bản sắc công ty: sự tôn trọng đối với những khác biệt cá nhân. Bất kể độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh hay năng lực thể chất, mọi cá nhân tại đây đều được chào đón như một mảnh ghép độc đáo đóng góp vào sứ mệnh chung “Cống hiến cho Xã hội thông qua Chăm sóc sức khỏe”.

Chiến lược DE&I tại Terumo vượt xa khuôn khổ của một chính sách doanh nghiệp thông thường - gắn liền các hoạt động vận hành mỗi ngày. Doanh nghiệp không ngừng nỗ lực kiến tạo một môi trường cởi mở, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe và mọi góc nhìn đều được trân trọng.

Bằng việc thúc đẩy lộ trình thăng tiến minh bạch, phong cách lãnh đạo hòa nhập và các cơ hội dựa trên năng lực, Terumo đảm bảo tính công bằng luôn là kim chỉ nam cho hành trình phát triển của mỗi nhân viên. Doanh nghiệp tin rằng khi được tự tin thể hiện bản thân, người lao động có thể phát huy tối đa năng lực và đóng góp hiệu quả hơn cho tập thể.

Lan tỏa văn hóa qua Tuần lễ DE&I và các hoạt động gắn kết

Đồng hành cùng tầm nhìn toàn cầu của Tập đoàn Terumo, Terumo Việt Nam tổ chức Tuần lễ DE&I thường niên. Các tuần lễ này đóng vai trò là nền tảng để nâng cao nhận thức tập thể và tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của tổ chức. Trong suốt tuần lễ, nhân viên tham gia các buổi hội thảo tương tác đa dạng chủ đề, đưa ra những góc nhìn thực tiễn về cách áp dụng sự hòa nhập vào cả công việc chuyên môn lẫn cuộc sống cá nhân.

Bên cạnh các hoạt động học tập, hệ thống câu lạc bộ nội bộ phong phú - từ thể thao, chăm sóc sức khỏe đến các nhóm sở thích văn hóa - mang đến những không gian sống động để các thành viên tái tạo năng lượng, chia sẻ đam mê và xây dựng kết nối sâu sắc vượt qua mọi ranh giới phòng ban. Hơn thế nữa, các sáng kiến chăm sóc sức khỏe toàn diện cùng hệ thống lắng nghe phản hồi cởi mở đảm bảo sự quan tâm và tinh thần bao trùm luôn hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống công sở.

Dấu ấn tự hào và bước tiến tương lai

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận, khi Terumo Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2026. Bên cạnh hạng mục giải thưởng chính, Terumo Việt Nam còn tự hào được tôn vinh ở hạng mục DE&I (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập), khẳng định hình mẫu tiên phong trong việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn và toàn diện.

Đại diện Terumo Việt Nam tại HR Asia Awards 2026

Tại Terumo Việt Nam, DE&I không chỉ là một cam kết mà còn là giá trị được hiện thực hóa trong môi trường làm việc hằng ngày. Bằng việc xây dựng một nơi làm việc cởi mở, nơi mọi người đều cảm thấy được thuộc về và có cơ hội phát triển, công ty tạo nền tảng để phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời góp phần thực hiện sứ mệnh toàn cầu: “Cống hiến cho Xã hội thông qua Chăm sóc sức khỏe”. Mỗi cá nhân, với những trải nghiệm và góc nhìn riêng, đều góp phần tạo nên một môi trường làm việc đa dạng, tích cực và hướng tới sự phát triển bền vững.

(Nguồn: Terumo Việt Nam)