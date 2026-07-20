Theo thông tin từ Tesla, mẫu xe đạp thăng bằng mới sẽ chính thức nhận đặt hàng từ ngày 31/7 với giá 225 USD (gần 6 triệu đồng). Đây là sản phẩm hướng đến trẻ em từ 2-5 tuổi, sử dụng khung hợp kim magie trọng lượng nhẹ và mang ngôn ngữ thiết kế tối giản đặc trưng của thương hiệu Mỹ.

Dù không phải xe điện hay tích hợp công nghệ đặc biệt, mẫu xe vẫn gây chú ý nhờ ngoại hình hiện đại cùng logo Tesla cỡ lớn trên thân xe và biểu tượng chữ "T" ở phần đầu.

Khác với xe đạp truyền thống, sản phẩm này không được trang bị bàn đạp. Trẻ sẽ dùng hai chân để đẩy xe di chuyển, qua đó làm quen với việc giữ thăng bằng trước khi chuyển sang sử dụng xe đạp có bàn đạp.

Tesla cho biết xe được trang bị yên có thể điều chỉnh 5 mức độ cao khác nhau, giúp phù hợp với sự phát triển của trẻ trong quá trình sử dụng. Khung xe bằng hợp kim magie góp phần giảm trọng lượng, giúp trẻ dễ điều khiển hơn.

Theo thông số kỹ thuật, xe phù hợp với trẻ có chiều dài chân tối thiểu 35 cm. Trọng lượng người lái khuyến nghị tối đa là 30 kg, trong khi giới hạn chịu tải tối đa đạt 35 kg.

Sản phẩm được giao dưới dạng chưa lắp ráp hoàn chỉnh, tuy nhiên Tesla cho biết toàn bộ dụng cụ cần thiết đều được đi kèm trong hộp.

Thực tế, Tesla không phải hãng đầu tiên tham gia thị trường xe đạp thăng bằng. Phân khúc này đã có nhiều thương hiệu với mức giá đa dạng, từ phổ thông đến cao cấp. Mức giá 225 USD của Tesla cao hơn mặt bằng chung nhưng vẫn thấp hơn một số mẫu xe cao cấp trên thị trường.

Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm nằm ở thiết kế đồng bộ với hệ sinh thái của Tesla, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích thương hiệu. Theo hãng, những đơn hàng đầu tiên sẽ bắt đầu được giao từ cuối tháng 8.

Giới quan sát nhận định mẫu xe có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng", bởi các sản phẩm mang thương hiệu Tesla phát hành với số lượng giới hạn trước đây thường được bán hết chỉ sau vài giờ mở bán.

(Theo Carscoops)

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