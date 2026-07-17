Theo Carscoops, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản Honda đóng cửa cơ sở tại thành phố Nelson sau 46 năm hoạt động. Ban đầu, đây là nhà máy lắp ráp các mẫu xe của tập đoàn British Leyland (BL) gồm các thương hiệu như Triumph, Jaguar, Land Rover và Austin trước khi chuyển sang sản xuất xe Honda từ năm 1980.

Hoạt động lắp ráp dừng lại vào năm 1998 sau khi New Zealand bãi bỏ thuế nhập khẩu, khiến việc sản xuất ô tô trong nước không còn hiệu quả về kinh tế. Sau đó, địa điểm này được sử dụng làm trung tâm phân phối quốc gia của Honda trước khi chính thức ngừng hoạt động.

Nhân dịp này, Honda New Zealand quyết định mở kho lưu trữ và đưa 19 mẫu xe thuộc bộ sưu tập xe di sản của mình ra đấu giá. Những mẫu xe hiếm có giá trị trưng bày như NSX thế hệ đầu, S2000 hay Integra Type R vẫn được hãng giữ lại. Điểm đặc biệt của phiên đấu giá là hầu hết các xe đều được bán không có giá khởi điểm, với toàn bộ số tiền thu được dành cho hoạt động từ thiện.

Chiếc Honda Civic Type R (EK9) sản xuất năm 2000. Ảnh: Carscoops

Ngôi sao của phiên đấu giá là chiếc Honda Civic Type R (EK9) sản xuất năm 2000, nhập khẩu từ Nhật Bản. Xe mang màu sơn trắng Championship White đặc trưng, đã lăn bánh khoảng 154.000 km nhưng vẫn giữ nguyên bộ ghế thể thao Recaro màu đỏ. Động cơ B16B 1.6L hút khí tự nhiên còn nguyên bản, chỉ được chủ cũ nâng cấp hệ thống nạp và xả.

Bên cạnh đó là hai chiếc xe đua Honda sản xuất năm 2005 và 2022 cùng một chiếc Jazz RS số sàn được nâng cấp theo phong cách Mugen.

Xe Honda Accord LXi 1995 màu đỏ đậm lắp ráp tại New Zealand. Ảnh: Carscoops

Một trong những mẫu xe đáng chú ý khác là Honda Accord LXi 1995 lắp ráp tại New Zealand. Chiếc sedan này mới chạy khoảng 7.600 km, được xem là một trong những chiếc Accord thế hệ thứ năm có số công-tơ-mét thấp nhất còn tồn tại. Xe sử dụng động cơ 2.2L kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Ngoài ra, Honda còn đưa lên sàn đấu giá một chiếc Accord đời 1989 chỉ mới chạy hơn 33.000 km, một chiếc City hatchback đời 1988 khoảng 24.000 km, cùng nhiều mẫu Civic, Accord và Accord Aerodeck hiếm gặp.

Chiếc Honda Civic hatchback 1992 đã đi tới hơn 418.000 km. Ảnh: Carscoops

Ở chiều ngược lại, bộ sưu tập cũng có một chiếc Honda Civic hatchback 1992 đã đi tới hơn 418.000 km. Honda cho biết vẫn giữ chiếc xe này nhiều năm như minh chứng cho độ bền của thương hiệu trước khi quyết định đưa vào phiên đấu giá.

Theo Honda New Zealand, 16 trong số 19 mẫu xe hiện đã được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến Trade Me và sẽ kết thúc vào ngày 29/7. Ba mẫu xe còn lại sẽ được đấu giá theo hình thức riêng.

Phiên đấu giá không chỉ mang đến cơ hội sở hữu những mẫu Honda cổ được bảo quản tốt mà còn đánh dấu chặng đường khép lại của một cơ sở từng gắn bó gần nửa thế kỷ với ngành công nghiệp ô tô New Zealand. Đồng thời, đây cũng là hoạt động ý nghĩa khi toàn bộ số tiền thu được sẽ được Honda dành để hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương.

(Theo Carscoops)

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