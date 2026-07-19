Nhiều người cho rằng ghế phụ phía trước là vị trí "đắc địa" nhất trên ô tô nhờ tầm nhìn thoáng, không gian rộng và ít say xe. Tuy nhiên, trong văn hóa sử dụng ô tô ở nhiều quốc gia, đặc biệt với xe có tài xế riêng, vị trí được xem là VIP lại là ghế bên phải của hàng ghế thứ hai, nằm so le phía sau người lái.

Đây không chỉ là một "luật bất thành văn" tồn tại nhiều năm mà còn có cơ sở về an toàn, sự tiện nghi và tính thực dụng. Thậm chí trên nhiều mẫu sedan hạng sang hay limousine, các nhà sản xuất còn dành gần như toàn bộ những trang bị đắt giá nhất cho ghế ngồi này.

Không phải ghế trước, ghế sau bên phụ mới là vị trí VIP nhất trên xe. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Dưới đây là những lý do giải thích vì sao vị trí này luôn được xem là chỗ ngồi "quyền lực" nhất trên ô tô:

An toàn hơn khi xảy ra va chạm

Theo nhiều nghiên cứu về an toàn giao thông, hàng ghế thứ hai là khu vực có mức độ bảo vệ tốt hơn hàng ghế trước trong phần lớn tình huống va chạm. Nằm ở gần trung tâm thân xe, vị trí này ít chịu tác động trực tiếp từ các cú đâm phía trước hoặc đâm phía sau, đồng thời cách xa vùng biến dạng ở đầu và đuôi xe.

Trong khi đó, người ngồi ghế trước luôn là những người chịu lực quán tính lớn nhất khi xảy ra tai nạn. Dù xe hiện đại được trang bị dây an toàn, túi khí và nhiều công nghệ hỗ trợ, nguy cơ va đập vào bảng táp-lô, vô-lăng hoặc kính lái vẫn cao hơn so với hàng ghế sau.

Đó cũng là lý do nhiều nguyên thủ quốc gia, doanh nhân hay nhân vật quan trọng khi sử dụng xe có tài xế riêng đều lựa chọn vị trí ngồi này.

Không gian ngồi thoải mái nhất

Nếu quan sát các mẫu sedan hạng sang như Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series hay Lexus LS, có thể thấy gần như mọi tiện nghi đều hướng về ghế sau bên phải, so le với tài xế.

Người ngồi tại đây có khoảng để chân rộng nhất vì ghế phụ phía trước có thể kéo lên hoặc gập về phía trước mà không ảnh hưởng đến việc điều khiển xe. Trong khi đó, khoảng để chân phía sau ghế lái luôn phụ thuộc vào tư thế ngồi của tài xế nên khó đạt được sự rộng rãi tương tự.

Không phải ngẫu nhiên mà ghế sau bên phải được gọi là "Boss Seat". Đây là vị trí rộng rãi nhất và thường được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như chỉnh điện, nhớ vị trí, massage, thông gió, sưởi, bệ đỡ chân, màn hình giải trí riêng và điều hòa độc lập.

Ngoài ra, ghế sau thường mát hơn hàng ghế trước do không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ kính lái, nơi hấp thụ lượng nhiệt lớn nhất khi xe đỗ dưới trời nắng.

Trẻ em được khuyến cáo ngồi ở hàng ghế sau để đảm bảo an toàn. Ảnh: Ngô Minh

Lên xuống xe thuận tiện và an toàn

Ở hầu hết các quốc gia, vị trí ngồi so le với người lái cũng là vị trí sát lề đường khi xe dừng đỗ để đón, trả khách. Nhờ đó, hành khách có thể lên xuống xe thuận tiện và an toàn hơn, hạn chế phải bước ra phía làn xe đang lưu thông.

Tại Việt Nam và các quốc gia sử dụng tay lái thuận, vị trí ghế sau bên phải chính là nơi an toàn dễ dàng lên xuống xe nhất. Đây cũng là lý do chỗ ngồi này thường được ưu tiên cho người lớn tuổi, trẻ em hoặc những hành khách cần sự thuận tiện khi sử dụng ô tô.

Riêng tư hơn so với các vị trí khác

Ghế sau bên phải cũng mang lại cảm giác riêng tư hơn. Từ vị trí này, hành khách vẫn có thể quan sát toàn bộ khoang xe và phía trước, bao gồm cả thao tác của tài xế, trong khi người lái lại rất khó nhìn trực diện người ngồi sau qua gương chiếu hậu trong xe.

Chính yếu tố này khiến vị trí trên trở thành lựa chọn quen thuộc của lãnh đạo doanh nghiệp, chính khách hoặc những người cần trao đổi công việc trên xe mà vẫn đảm bảo sự kín đáo, riêng tư.

Có thể thấy, từ yếu tố an toàn, sự tiện nghi cho đến tính riêng tư và thuận tiện khi sử dụng, ghế sau bên phải hội tụ gần như đầy đủ những ưu điểm mà các vị trí khác trên xe khó có được. Đó cũng là lý do trong văn hóa sử dụng ô tô ở nhiều quốc gia, đây từ lâu đã trở thành vị trí mặc định dành cho "ông chủ" mỗi khi bước lên xe.