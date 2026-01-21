Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai tại nhiều trường mầm non, tiểu học, khu dân cư và tổ dân phố trên khắp cả nước, với sự phối hợp chặt chẽ giữa gần 200 chi nhánh Ocean Edu, nhà trường và chính quyền địa phương. Trọng tâm của chương trình là hoạt động trao tặng hơn 1 triệu mũ bảo hiểm dành cho trẻ em, cùng nhiều phần quà học tập và học bổng ý nghĩa gửi tới các học sinh có thành tích học tập tốt như một lời chúc đầu năm thiết thực, nhân văn.

Từ món quà đầu xuân đến thông điệp giáo dục bền vững

Không dừng lại ở hoạt động trao tặng, “Tết An Toàn - Xuân An Khang” được Ocean Edu triển khai với định hướng lan tỏa thông điệp giáo dục tích cực: mỗi hành trình đến trường của trẻ đều cần được bảo vệ bằng sự quan tâm, ý thức và hành động cụ thể từ gia đình và cộng đồng.

Thông qua các hoạt động truyền thông tại trường học và khu dân cư, phụ huynh và học sinh được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ nhỏ. Đây là thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết - thời điểm mật độ giao thông gia tăng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đại diện Ocean Edu cho biết, trẻ em luôn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước những nguy cơ trong cuộc sống thường nhật. Việc lựa chọn an toàn giao thông làm thông điệp trung tâm cho chiến dịch đầu năm không chỉ mang ý nghĩa thời điểm, mà còn hướng tới mục tiêu hình thành nhận thức đúng đắn, bền vững cho học sinh và phụ huynh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ sớm.

Mũ bảo hiểm Ocean Edu cùng học phẩm và học bổng được chuẩn bị trao tặng học sinh trong khuôn khổ chiến dịch.

Gắn kết giáo dục với trách nhiệm xã hội

“Tết An Toàn - Xuân An Khang” là một trong những hoạt động cộng đồng được Ocean Edu duy trì thường niên trong nhiều năm qua. Thông qua chương trình, Ocean Edu không chỉ trao đi những món quà vật chất, mà còn mong muốn đồng hành cùng gia đình và nhà trường trong việc vun đắp các giá trị sống tích cực, kỹ năng an toàn và ý thức trách nhiệm cho trẻ em.

Trong bối cảnh ngành giáo dục Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, hệ thống trung tâm Anh ngữ Ocean Edu xác định trách nhiệm của một đơn vị giáo dục không chỉ nằm ở việc giảng dạy kiến thức, mà còn ở việc góp phần xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, nhân văn cho học sinh. Những hoạt động cộng đồng như “Tết An Toàn - Xuân An Khang” chính là cách Ocean Edu hiện thực hóa cam kết đó bằng những hành động cụ thể, gần gũi với đời sống.

Bên cạnh ý nghĩa xã hội, chiến dịch cũng là cầu nối giúp các chi nhánh Ocean Edu tăng cường gắn kết với nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương, qua đó lan tỏa hình ảnh một thương hiệu giáo dục gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và định hướng phát triển bền vững.

Ocean Edu thường xuyên phối hợp cùng nhà trường và địa phương tổ chức các hoạt động trao tặng quà, học bổng cho học sinh.

Lan tỏa giá trị giáo dục từ các hoạt động cộng đồng

Song song với chiến dịch “Tết An Toàn - Xuân An Khang”, trong nhiều năm qua Ocean Edu kiên trì theo đuổi định hướng lan tỏa giá trị giáo dục thông qua các hoạt động cộng đồng quy mô lớn, được triển khai bài bản và gắn bó chặt chẽ với hệ thống giáo dục địa phương.

Trên phạm vi toàn quốc, Ocean Edu thường xuyên phối hợp cùng các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục để tổ chức nhiều sân chơi học thuật và hoạt động giao lưu tiếng Anh dành cho học sinh. Các cuộc thi như English Primary & Junior Achievers, IELTS Circle of Champions hay các chương trình đánh giá theo chuẩn Cambridge Assessment English đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, góp phần khơi dậy niềm yêu thích tiếng Anh, tạo động lực học tập và giúp học sinh tự tin thể hiện năng lực trong môi trường học đường.

Bên cạnh đó, Ocean Edu đặc biệt chú trọng đến các chương trình học bổng và hoạt động hỗ trợ cộng đồng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh. Nhiều chương trình học bổng như “Thắp sáng tài năng tiếng Anh”, “Ươm mầm tài năng” hay học bổng IELTS được triển khai thường xuyên, hướng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh đạt thành tích học tập tốt, qua đó tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập và phát triển bản thân.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước triển khai mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Ocean Edu với đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài và chương trình đào tạo theo chuẩn Cambridge và IELTS cam kết tiếp tục mở rộng cơ hội học tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh ở nhiều vùng miền. Thông qua các hoạt động giáo dục và cộng đồng được triển khai bền bỉ, Ocean Edu hướng tới góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, nhân văn, nơi tiếng Anh trở thành công cụ học tập và giao tiếp quen thuộc của thế hệ trẻ Việt Nam.

