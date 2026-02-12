Khi công nghệ trở thành cầu nối giữa các thế hệ

Sự thay đổi không đến từ máy ảnh chuyên nghiệp hay phần mềm phức tạp, mà từ chính chiếc điện thoại Galaxy quen thuộc. Với Samsung, người dùng có thể sử dụng Gemini để hỗ trợ chỉnh sửa, phục hồi và biến tấu ảnh gia đình cũ ngay trên điện thoại Galaxy.

Tấm ảnh cũ ban đầu

Từ việc làm rõ gương mặt, cân chỉnh ánh sáng, đến gợi ý màu sắc phù hợp không khí Tết, Gemini đóng vai trò như một “trợ lý sáng tạo” - giúp người dùng giữ lại tinh thần của bức ảnh gốc, nhưng mang diện mạo phù hợp hơn với hiện tại.

Ản được làm rõ nhờ Nano Banana trên Gemini

Quan trọng hơn, quá trình này không đòi hỏi kỹ năng chỉnh ảnh chuyên sâu. Mọi thao tác đều diễn ra tự nhiên, đủ đơn giản để cả những thành viên lớn tuổi trong gia đình cũng có thể tham gia.

Người dùng không tìm cách “làm mới hoàn toàn” bức ảnh gia đình, mà chỉ chỉnh vừa đủ: Giữ nguyên bố cục, ánh nhìn, cảm xúc; Làm rõ chi tiết để bức ảnh dễ xem hơn; Thêm sắc Tết nhẹ nhàng, phù hợp bối cảnh gia đình.

Với trải nghiệm chỉnh sửa trực quan trên các dòng điện thoại Samsung, việc cả nhà cùng xem lại, cùng chỉnh một bức ảnh Tết cũ trở thành một hoạt động mang tính kết nối.

Tết và cách người trẻ gìn giữ ký ức theo cách mới

Nếu trước đây, ảnh Tết chỉ nằm trong album giấy, thì giờ đây chúng được “sống lại” trên màn hình, trong các khung ảnh kỹ thuật số, hay được in ra treo trong phòng khách như một cách kể lại câu chuyện gia đình.

Gemini không thay thế ký ức, mà hỗ trợ con người kể lại ký ức ấy theo ngôn ngữ của hiện tại. Công nghệ đứng sau, cảm xúc ở phía trước - đó cũng là lý do nhiều gia đình chọn thử biến tấu ảnh cũ trong dịp Tết năm nay.

Tấm ảnh cũ sau khi được làm rõ nét

Với các dòng smartphone cao cấp của Samsung, đặc biệt là Galaxy S25 Ultra, trải nghiệm này trở nên dễ tiếp cận hơn. Nhờ sự hỗ trợ của Gemini, người dùng có thể cải thiện độ rõ, cân chỉnh màu sắc hay gợi ý chỉnh sửa phù hợp không khí Tết ngay trên điện thoại. Màn hình lớn và độ chi tiết cao của Galaxy S25 Ultra giúp việc xem lại ảnh gia đình trở nên trực quan hơn, nhất là khi cả nhà cùng ngồi lại, so sánh ảnh cũ và phiên bản đã được biến tấu.

Tết không chỉ là lúc tạo thêm kỷ niệm mới, mà còn là dịp nhìn lại những điều đã qua. Khi công nghệ đủ tinh tế để không lấn át cảm xúc, việc làm mới ảnh gia đình cũ trở thành một cách rất nhẹ nhàng để các thế hệ cùng chạm vào ký ức chung.

Và đôi khi, món quà Tết ý nghĩa nhất không phải là thứ hoàn toàn mới - mà là một ký ức quen thuộc, được nhìn lại bằng một góc nhìn khác.

Tết mới sở hữu ngay Galaxy mới để biến tấu mọi thứ theo nhu cầu của bạn tại đây: https://byvn.net/XWKo

Đừng quên nhập TETAI giảm 1,1TR dành cho Galaxy S25 Series, Z Fold7, Z Flip7, Tab S11 Series. Chỉ áp dụng khi mua kèm các sản phẩm trong hệ sinh thái.

Bích Đào