Bản K. Ai, xã Dân Hóa, Quảng Trị, hiện có 144 hộ gia đình dân tộc Chứt và Bru - Vân Kiều sinh sống. Điều kiện canh tác khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thử thách. Trong số đó, 122 hộ thuộc diện được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở từ các chương trình giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm và Chương trình MTQG 1719.

Bản K. Ai đã khoác lên mình “tấm áo mới” tươi sáng hơn để đón xuân. Ảnh: Phạm Tiến

Khác với những năm trước, Tết này, bản K. Ai khoác lên mình “tấm áo” mới: mái tôn xanh đậm, tường bao vàng sáng của những ngôi nhà “3 cứng”. Trên lối vào, những dàn hoa pháo đất đang ươm nụ, chờ bung nở, chào đón mùa xuân.

Trong căn nhà mới, anh Hồ Xay, sinh năm 1971, cùng các con trang hoàng nhà “mơ ước” thêm tươm tất. Chiếu hoa, bộ cốc mới, cùng một căn bếp phụ đã được anh đầu tư để sinh hoạt gia đình thêm đầy đủ. Bính Ngọ năm nay là Tết Nguyên đán đầu tiên anh Xay đón Tết trong căn nhà khang trang sau gần 20 năm sống trong ngôi nhà tạm bợ cột treo kèo ná.

Nhà “3 cứng” đang thắp lên niềm tin, hy vọng về một mùa xuân trọn vẹn, bình yên. Ảnh: Phạm Tiến

Hạnh phúc trào dâng, anh Xay chia sẻ: “Được dọn vào nhà mơ ước trước thềm năm mới, hạnh phúc này khó tả bằng lời. Đây là cái Tết rất đặc biệt với gia đình tôi”.

Cách đó không xa, gia đình chị Hồ Bích cũng đã có nhà “3 cứng” đón Tết. Căn nhà sàn truyền thống rộng gần 50 m², kết cấu sàn bê tông chịu lực, trụ thép, tường vàng, mái tôn kiên cố. Để Tết Bính Ngọ thêm đủ đầy, chị Bích mua tủ quần áo mới, thảm hoa, nồi bát đũa… tạo không gian ấm cúng cho gia đình.

Gia đình chị Hồ Bích ở bản K. Ai, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị vui mừng trong căn nhà mới. Ảnh: Phạm Tiến

Ông Hồ Thiên, Bí thư Chi bộ bản K. Ai, cho biết: “Không chỉ hộ anh Xay, chị Bích, mà 122 hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà mới, trong đó 92 hộ đã dọn vào ở trước Tết. Bản như được khoác lên mình tấm áo mới, tất cả đều phấn khởi, trang hoàng đón xuân”.

Tết đoàn viên, xuân đủ đầy

Với ông Hồ Hôn, thôn Thanh, xã Lìa, Tết Bính Ngọ cũng là Tết đoàn viên, đầy đủ nhất từ trước tới nay. Ông có 7 người con, khi các con lập gia đình ra riêng, quỹ đất canh tác 2 ha phải chia nhỏ, khiến các con thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

Ông Hồ Kết, Trưởng bản Y leng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra tiến độ xây nhà. Ảnh: Phạm Tiến

Nhờ chương trình hỗ trợ xây nhà, ba người con của ông Hôn mỗi người nhận 70 triệu đồng, cùng vay mượn thêm, đã dựng xong nhà “3 cứng” kiểu nhà sàn truyền thống. Đến tháng 7/2025, cả ba căn nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ông Hôn xúc động: “Chương trình hỗ trợ xây nhà giúp một người cha như tôi thấy rất hạnh phúc. Tết này thật sự là Tết đoàn viên, còn gì hạnh phúc hơn khi thấy các con, các cháu ở trong ngôi nhà mơ ước, kín trên bền dưới”.

Cũng tại thôn Thanh, anh Hồ Văn Lý được hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà bê tông kiên cố. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành kịp đón Tết. Anh Lý chia sẻ tinh thần quyết tâm: "Ra giêng tôi sẽ trồng thêm sắn, đi làm ở công ty để sắm sửa đồ dùng trong nhà ngày càng đầy đủ".

Xã Lìa hiện 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đến cuối năm 2025, toàn xã đã xây dựng và đưa vào sử dụng 477 ngôi nhà “3 cứng”. Dẫu chưa triệt để, nhưng nhà tạm, nhà dột nát đã ít đi, nhường chỗ cho mái tôn xanh, tường vàng rực rỡ.

Anh Hồ Văn Vinh, con trai ông Hồ Hôn ở Thôn Vinh, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị (giữa) háo hức đón Tết đầu tiên trong ngôi nhà sàn mới kiên cố. Ảnh: Phạm Tiến

Tết Bính Ngọ - mùa xuân mới đang về. Giữa đại ngàn Trường Sơn, hàng trăm, hàng ngàn hộ đồng bào Chứt, Bru-Vân Kiều, Tà Ôi đã an cư trong những ngôi nhà mơ ước. Nhà “3 cứng” không chỉ là mái che vững chắc mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một mùa xuân trọn vẹn, bình yên.