Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã huy động nhiều nguồn lực, đóng góp tiền, ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm cho nhân dân khu vực biên giới, để bà con an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới nơi biên giới

Gia đình chị Hồ Thị Xao, dân tộc Chứt sống tại bản Ka Ai, xã Dân Hóa có cuộc sống rất khó khăn, chồng chị mất sớm, để nuôi được 2 con nhỏ, hằng ngày chị Xao ngoài đi làm rẫy còn phải đi hái măng, hái lá nón đem về bán.

“Cơm còn bữa đói bữa no, nhà cửa dột nát, xiêu vẹo nhưng mẹ con tôi không có tiền để sửa chữa. Giờ được Đảng, Nhà nước và các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng quan tâm hỗ trợ xây nhà kiên cố, tôi rất xúc động và biết ơn. Từ nay, mẹ con tôi không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa bão về”, chị Xao nói.

Mẹ con chị Hồ Thị Xao vui mừng trong ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: CTV

Chị Hồ Thị Hăn cùng chồng và 4 người con, dân tộc Chứt ở xã Dân Hoá cũng sống trong ngôi nhà chật chội, xiêu vẹo. Mỗi khi mưa gió, cả gia đình phải chạy đi tìm nơi tránh trú. Mới đây, gia đình chị được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo vận động các nguồn lực hỗ trợ 90 triệu để xây dựng ngôi nhà kiên cố.

"Ước mơ có một ngôi nhà của chúng tôi nay đã thành hiện thực. Từ nay chúng tôi yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế để nuôi dạy các con khôn lớn”, chị Hăn xúc động chia sẻ.

Căn nhà mới được hoàn thành không chỉ giúp gia đình chị Hăn có nơi ở vững chắc, tránh được mưa gió, mà còn là nguồn động viên to lớn để họ nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Bản Ka Ai, xã Dân Hóa nằm dọc biên giới Việt Lào, toàn bản có 144 hộ chủ yếu là đồng bào dân tộc Chứt, cuộc sống rất khó khăn.

Căn nhà tạm bợ của gia đình chị Hồ Thị Hăn. Ảnh: CTV

Để giúp đồng bào thay đổi nhận thức, tập tục sống lạc lậu, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo luôn gần gũi, cầm tay chỉ việc cho bà con từ làm thủy lợi, trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc để phát triển kinh tế.

Hưởng ứng thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã phối hợp triển khai thực hiện với phương châm "Thần tốc - Quyết thắng".

Hiện nay, Đồn đang phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho 92 hộ trong bản.

Những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố. Ảnh: CTV

Tình quân dân bền chặt, góp sức dựng xây “thế trận lòng dân”

Thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát do các cấp phát động, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị được Ban Chỉ đạo tỉnh giao trực tiếp triển khai xây dựng 256 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 3 xã Dân Hoá, Trường Sơn, Kim Ngân.

Sau gần 3 tháng triển khai, đến nay BĐBP tỉnh và các địa phương cơ bản đã hoàn thành việc triển khai xây dựng nhà ở cho đồng bào. Những ngôi nhà mới đã được hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung tường cứng, mái cứng), đảm bảo chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ, công năng phù hợp với phong tục tập quán của bà con.

Ngoài việc trực tiếp đảm nhiệm xây dựng 256 nhà theo chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo tỉnh giao, BĐBP tỉnh cũng đã tặng vật chất, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (bếp, nồi, chậu, bát…) cho tất cả 256 hộ.

Đến nay, các đồn Biên phòng đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng, cải tạo 450 nhà ở; cử trên 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 2.630 ngày công lao động; huy động 75 lượt ô tô, phương tiện vận chuyển vật liệu; vận động, kêu gọi nguồn xã hội hoá, kết hợp nguồn lực của đơn vị để hỗ trợ một phần kinh phí, vật chất xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình (từ 2 - 5 triệu đồng/hộ), trị giá trên 1,24 tỷ đồng.

Diện mạo mới của bản Ka Ai, xã Dân Hoá. Ảnh CTV

Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình triển khai, mặc dù địa hình phức tạp, nhiều nơi phải sử dụng sức người để vận chuyển vật liệu nhưng với quyết tâm cao, BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự góp công, góp sức của nhân dân trên địa bàn, đến nay những ngôi nhà mới đã cơ bản hoàn thành.

Xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn củng cố “thế trận lòng dân”, giúp người dân yên tâm bám đất, bám làng, giúp biên cương thêm vững chắc. Những ngôi nhà kiên cố nơi vùng biên Quảng Trị tiếp thêm động lực để đồng bào an cư, lạc nghiệp, vươn tới cuộc sống ấm no, bền vững.