Người dân xã Quảng Châu nhận hỗ trợ gà giống sát dịp tết Độc lập. Ảnh: CSCC

Những mái nhà đón Tết Độc lập

Tại xã biên giới Nhôn Mai, niềm vui đến với hai học sinh nghèo ở bản Tân Mai khi các em Xồng Thu Tranh và Lữ Quốc Anh được nhận bàn giao nhà mới.

Tranh mồ côi cha, còn Lữ Quốc Anh thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà.

Trong đó, phường Trường Vinh hỗ trợ 50 triệu đồng cho hộ em Xồng Thu Tranh. Phần kinh phí còn lại được chính quyền xã vận động từ các nhà hảo tâm và các nguồn lực xã hội.

Từ một căn nhà còn nhiều thiếu thốn đến mái ấm mới là cả một sự thay đổi đối với những gia đình nghèo ở vùng biên.

Để các em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, xã Nhôn Mai không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mà còn bố trí nguồn lực làm đường vào nhà và mua sắm các vật dụng thiết yếu.

Trao tiền làm nhà tình nghĩa cho gia đình em Lữ Quốc Anh (bản Tân Mai, xã Nhôn Mai thuộc diện trẻ mồ côi, nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở). Ảnh: CSCC

Đặc biệt, tại buổi bàn giao, đoàn công tác trao tặng cho Tranh một chiếc giường ngủ, bởi trước đó em chưa có giường để sử dụng.

Cũng trong dịp này, xã Nhôn Mai trao 200 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi suất trị giá 900.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, bánh kẹo, mì tôm, mì chính.

Những phần quà đến trong những ngày hướng về Quốc khánh góp thêm niềm vui cho các gia đình còn khó khăn.

Tuy nhiên, với địa bàn biên giới còn nhiều gian khó, chính quyền địa phương xác định những phần quà chỉ là sự hỗ trợ trước mắt.

Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cho biết: Điều chúng tôi mong muốn hơn là có thêm các chương trình của Nhà nước về sinh kế, đầu tư hạ tầng để bà con có điều kiện tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Tặng giường cho gia đình cháu Xồng Thu Tranh ở Tân Mai xã Nhôn Mai. Ảnh: CSCC

Từ một căn nhà mới cho học sinh mồ côi đến những món quà gửi tới hộ nghèo, điều chính quyền địa phương hướng tới không chỉ là giúp người dân vượt qua một thời điểm khó khăn mà còn tạo nền tảng để họ ổn định cuộc sống lâu dài.

Tại xã Yên Thành, những ngày đầu tháng Tám cũng ghi dấu bằng việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã trao kinh phí xây dựng 11 nhà Đại đoàn kết. Trong đó, 9 hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ từ Quỹ “Vì người nghèo” của xã; 1 hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng từ nguồn quỹ của MTTQ xã; 1 hộ được Hội đồng hương xã Yên Thành tại các tỉnh phía Nam hỗ trợ 60 triệu đồng.

Những mái nhà được dựng lên không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn là điểm tựa để họ từng bước cải thiện cuộc sống.

Trao sinh kế, nối dài niềm tin

Nếu một mái nhà giúp người nghèo có chỗ ở ổn định, thì một sinh kế phù hợp có thể mở ra cơ hội để họ tự tạo thu nhập.

Sắc cờ thắm tươi nơi miền biên cương xã Mường Xén. Ảnh: A.B

Tại xã Quảng Châu, 65 hộ dân vừa được hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế từ nguồn quỹ sinh kế do Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ, với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Từ nguồn lực này, xã đã trao 17 con bò giống, trị giá 15 triệu đồng/con, cho 17 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, 48 hộ khác được hỗ trợ gà giống, thức ăn chăn nuôi và thuốc phòng bệnh, với tổng giá trị hơn 4 triệu đồng mỗi suất.

Theo ông Nguyễn Xuân Thức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Châu, việc hỗ trợ sinh kế vào thời điểm Quốc khánh đang đến gần càng có thêm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những hộ còn khó khăn.

Những con bò, đàn gà được trao hôm nay chưa thể ngay lập tức thay đổi cuộc sống của một gia đình. Nhưng đó là nguồn lực ban đầu để người dân có thêm điều kiện sản xuất, chăn nuôi, tạo thu nhập và từng bước thoát nghèo.

Cũng từ tinh thần sẻ chia ấy, tại xã Mường Xén, hình ảnh người dân đón nhận ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc trong những căn nhà mới tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong những ngày hướng về Quốc khánh.

Sắc thắm Quốc kỳ tung bay mừng ngày Quốc khánh ở xã miền biển Đức Châu. Ảnh: CSCC

Với bà Lô Thị Chắn, giọt nước mắt khi nhận bức ảnh Bác Hồ có lẽ là khoảnh khắc khó quên. Cán bộ Công an xã giúp bà treo ảnh Bác ở vị trí trang trọng. Lá cờ Tổ quốc được treo trước nhà. Một mái ấm mới, một bức ảnh thân thuộc và màu cờ đỏ thắm cùng hiện diện trong không gian sống của một gia đình còn nhiều khó khăn.

Dịp này, Công an xã Mường Xén trao 100 ảnh Bác Hồ và 100 lá cờ Tổ quốc đến các gia đình trên địa bàn, tập trung vào những hộ được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà lắp ghép. Cán bộ công an còn trực tiếp đến các bản, hỗ trợ người dân những phần việc thiết thực, chỉnh trang các tuyến đường.

Ở các địa phương, cách làm có thể khác nhau: Nơi trao mái nhà, nơi tặng con giống, nơi gửi những phần quà nghĩa tình, nơi đưa ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc đến từng gia đình.

Nhưng phía sau những việc làm ấy là cùng một mong muốn: để người nghèo, người yếu thế cũng được đón Tết Độc lập trong niềm vui, sự ấm áp và niềm tin vào cuộc sống.

Tết Độc lập vì thế không chỉ hiện diện trong sắc cờ trên những tuyến đường hay không khí rộn ràng của ngày hội lớn. Với nhiều gia đình, Tết Độc lập còn là căn nhà mới, là con bò giống, đàn gà giống, là bức ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng trong nhà và lá cờ Tổ quốc tung bay trước hiên.