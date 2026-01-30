Cùng với đó, tiến trình chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đi kèm nhiều chính sách mới của Nhà nước về quản lý thuế, hóa đơn điện tử và thanh toán không tiền mặt.

Hỗ trợ mạnh hoạt động giao thương dịp cao điểm Tết

Xác định rõ sứ mệnh đồng hành cùng hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), khách hàng, thành viên và hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) từng bước triển khai các giải pháp tài chính số, hỗ trợ hoạt động giao thương dịp cao điểm Tết diễn ra thuận lợi, an toàn. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Co-opBank ngày càng hiện đại, trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính vi mô cộng đồng, hỗ trợ tích cực cho hệ thống QTDND và mang lại giá trị bền vững cho khu vực kinh tế tập thể.

Co-opBank đã tập trung triển khai các giải pháp giúp hộ kinh doanh tối ưu quy trình bán hàng, thu - chi, quản lý dòng tiền nhanh chóng, chính xác, giảm phụ thuộc tiền mặt, đồng thời đáp ứng các yêu cầu mới về minh bạch doanh thu và nghĩa vụ thuế. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp công cụ, ngân hàng còn chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình thay đổi thói quen vận hành, từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Cùng Quỹ Tín dụng nhân dân hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thuế số[TCD21]

Co-opBank đã cụ thể hóa cam kết đồng hành bằng chuỗi chương trình khuyến mại thiết thực nhân dịp đầu năm mới 2026.

Chương trình khuyến khích các QTDND tích cực giới thiệu liên kết tài khoản nộp thuế điện tử trên etax mobile đến thành viên và khách hàng. Thông qua đó, hỗ trợ hộ kinh doanh và khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận, thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức điện tử, phù hợp với định hướng số hóa ngành thuế của Nhà nước.

Tập trung vào đối tượng tiểu thương và hộ kinh doanh, chương trình mang đến nhiều ưu đãi thiết thực về phần mềm bán hàng, thiết bị thanh toán và các chính sách hỗ trợ tài chính. Thông qua đó, ngân hàng giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận các công cụ bán hàng hiện đại, tối ưu quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh và chủ động thích ứng với xu hướng số hóa trong hoạt động thương mại.

Ưu đãi Đón Xuân linh đình

Đối với các khách hàng cá nhân, ngân hàng mang đến hàng loạt chương trình ưu đãi khi mở tài khoản số đẹp hoặc sử dụng các tiện ích mua sắm, đặt vé tàu xe, vé máy bay trên ứng dụng Co-opBank Mobile Banking. Đây là lời tri ân, đồng thời mang lại những giá trị gia tăng và trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, đồng thời khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm của Co-opBank.

Xuyên suốt hành trình phát triển hơn 30 năm qua, Co-opBank luôn hướng tới mục tiêu kiến tạo một hệ sinh thái tài chính an toàn, nhân văn và hiện đại. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng hành cùng hệ thống QTDND và hộ kinh doanh vì vậy không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là nỗ lực vun đắp cho sự phát triển bền vững của các thành viên và khách hàng trên khắp mọi miền đất nước.

