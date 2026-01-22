Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi UBND TP về việc triển khai chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn.

Cụ thể, 7 khu vực, tuyến đường và nút giao thông trọng điểm được đề xuất chỉnh trang, gồm: Quảng trường trước chợ Bến Thành; vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng; vòng xoay Hồ Con Rùa; các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng.

Thời gian thực hiện dự kiến hoàn thành trước 10/2 (tức 23 tháng Chạp), kịp phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Theo phương án chỉnh trang của Sở Xây dựng, chợ Bến Thành được sơn mới toàn bộ tường ngoài, nhưng vẫn giữ nguyên các đường nét kiến trúc, họa tiết đặc trưng.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 20/1, giàn giáo và xe nâng chuyên dụng được bố trí để phục vụ công tác sơn sửa, xử lý các chi tiết phía trên mái chợ. Các mảng tường bên ngoài được làm sạch và sơn lại theo đúng gam màu hiện hữu.

Chị Tâm, công nhân đang làm việc tại công trình, cho biết: “Chúng tôi làm việc hết công suất, liên tục từ sáng đến tối để kịp tiến độ, phấn đấu bàn giao trước thời gian dự kiến. Thời tiết tại TPHCM những ngày gần đây khá mát mẻ nên việc thi công thuận lợi".

Mép vỉa hè trước cổng chợ Bến Thành được sơn mới màu vàng.

Với 4 tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng, mặt tiền một số tòa nhà dọc tuyến được sơn mới để tạo sự đồng bộ, tăng mỹ quan đô thị. Riêng dải phân cách trên đường Hàm Nghi sẽ được sơn lại vạch kẻ đường, sơn bó vỉa và lối đi bê tông.

Trên đường Hàm Nghi, ngày 20/1, xe nâng đã được triển khai tại các chung cư để sơn sửa, làm sạch mặt tường.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, khoảng 100 công nhân cùng nhiều tổ kỹ thuật đang được huy động, thi công cuốn chiếu, bảo đảm an toàn, giữ nguyên kiến trúc và hoàn thành đúng tiến độ, góp phần làm mới diện mạo khu vực trung tâm thành phố.

Với vòng xoay Hồ Con Rùa, thành phố dự kiến sơn lại tháp với màu sáng hơn; sơn lại vạch đường, trồng mới cây và vệ sinh vỉa hè, sơn bồn cây cũng như sơn mới một số tòa nhà xung quanh.

Tại khu vực Hồ Con Rùa, giàn giáo và xà lan đã được tập kết để phục vụ việc chỉnh trang.

Mỗi dịp Tết đến, chị Trần Thúy (ngụ phường An Khánh) thường đến Hồ Con Rùa chụp ảnh. Theo chị Thúy, những mảng đá cũ, sẫm màu được sơn lại với gam màu sáng sẽ tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho công trình. Sau khi việc chỉnh trang hoàn thành, chị sẽ quay lại chụp ảnh Tết ở đây.

Một mảng đá lát bị bong tróc tại khu vực vòng xoay ngã sáu Phù Đổng.

Vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng, tượng đài Phù Đổng Thiên Vương sẽ được sơn mới theo màu sắc hiện hữu, kết hợp sơn lại vạch kẻ đường, sơn bó vỉa và trồng mới cây.