Chương trình được thiết kế như một giải pháp vận hành trọng tâm, nhằm đảm bảo luôn có xe đón khách đúng kỳ vọng. Qua đó, Xanh SM xác lập “giữ chuyến” như một chuẩn dịch vụ ưu tiên trong giai đoạn cao điểm, hướng tới trải nghiệm khách hàng ổn định và liền mạch.

Chương trình “Nhận chuyến tới cùng, Xanh thưởng tới bến” dành cho Bác Tài Xanh tại Hà Nội và TP.HCM

Trong thời gian triển khai, Xanh SM áp dụng chính sách thưởng trực tiếp theo số chuyến được nhận và hoàn thành, với mức thưởng phân theo từng khung giờ. Cụ thể, Bác Tài Xanh hoàn thành chuyến trong khung giờ từ 6h đến 15h59 được thưởng thêm 8.000 đồng mỗi chuyến; các chuyến hoàn thành từ 16h đến 21h59 - khung giờ cao điểm chiều tối, được thưởng thêm 15.000 đồng mỗi chuyến. Chính sách áp dụng kèm điều kiện duy trì tỷ lệ nhận chuyến và hạn chế hủy chuyến theo quy định, trừ các trường hợp bất khả kháng.

Theo Xanh SM, ở quy mô một nền tảng di chuyển, chất lượng dịch vụ không chỉ đến từ công nghệ mà còn phụ thuộc vào khả năng vận hành đồng bộ giữa hệ thống và con người. Trong các giai đoạn cao điểm, việc tài xế yên tâm nhận và hoàn thành chuyến tới cùng đóng vai trò then chốt để dịch vụ được triển khai ổn định, đặc biệt trong các khung giờ áp lực cao.

Thông qua chương trình, Xanh SM xác định việc gắn thưởng trực tiếp với hành vi giữ chuyến là cách đầu tư vào đúng điểm quyết định trải nghiệm khách hàng. Khi đội ngũ Bác Tài có động lực và sự an tâm cần thiết, khả năng đón khách được duy trì liền mạch, góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ trong những thời điểm nhu cầu tăng mạnh.

Bác Tài Xanh được thưởng trực tiếp theo số chuyến nhận và hoàn thành trong dịp Tết 2026

Song song với chính sách dành cho tài xế, Xanh SM cũng sẽ chủ động đảm bảo quyền lợi khách hàng trong các trường hợp chuyến xe đã được ghép nhưng không thể thực hiện như dự kiến. Theo đó, trong vòng 24 giờ, khách hàng sẽ nhận được mã ưu đãi 20% để sử dụng cho một chuyến đi tiếp theo trong thời hạn 7 ngày, như một phần trong cam kết đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng Giám đốc Vận hành Xanh SM cho biết: “Trong những giai đoạn cao điểm như Tết, điều quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng dịch vụ, là giữ được sự ổn định cho trải nghiệm khách hàng. Với Xanh SM, giữ chuyến không chỉ là yêu cầu vận hành, mà là một chuẩn dịch vụ. Điều này tạo động lực rõ ràng để đội ngũ Bác Tài Xanh yên tâm nhận và hoàn thành chuyến, qua đó đảm bảo luôn có xe đón khách đúng kỳ vọng, ngay cả khi áp lực vận hành tăng cao".

Xanh SM xác lập “giữ chuyến” như một chuẩn dịch vụ ưu tiên trong giai đoạn cao điểm

Việc đồng hành cùng đội ngũ Bác Tài Xanh - những người trực tiếp vận hành dịch vụ mỗi ngày, được xác định là một trụ cột trong định hướng phát triển của Xanh SM. Khi quy mô vận hành ngày càng mở rộng, sự ổn định của nguồn nhân lực trở thành nền tảng duy trì khả năng vận hành liền mạch và nhất quán, từ đó đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng lớn và đa dạng của khách hàng.

Trước đó, Xanh SM cũng đã triển khai một số chính sách nhằm khuyến khích đội ngũ Bác Tài Xanh vận hành dịp lễ Tết, như tháng lương thứ 13 hay thưởng Tết 2 triệu đồng dành cho tài xế ký hợp đồng và làm việc liên tục đủ ba tháng tính đến 31/12.

(Nguồn: Xanh SM)