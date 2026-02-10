Sau một ngày nhiệt độ tăng, trời nắng ấm, từ đêm 10/2 đến 11/2, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian này, thời tiết miền Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ về đêm và sáng.

Tuy nhiên, do không khí lạnh chỉ tăng cường yếu nên mưa chủ yếu xuất hiện trong thời gian ngắn, nhiệt độ ít biến động. Đến chiều 11/2, trời tạnh ráo, nền nhiệt tiếp tục có xu hướng tăng. Từ ngày 13/2 (tức 26 Tết), miền Bắc duy trì trạng thái có nắng, kéo dài đến 17/2 (mùng 1 Tết). Trong đó, từ 12-17/2, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, khu Tây Bắc 26-29 độ; thấp nhất 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Sau đó, từ khoảng ngày 18-19/2 (tức mùng 2-3 Tết), không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại, Bắc Bộ lại có mưa và nhiệt độ giảm nhẹ. Từ ngày 21-22/2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc có mưa rải rác; trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, miền Bắc mưa nhỏ trước khi chuyển nắng ấm. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội, đêm 10 và sáng 11/2, nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; trưa và chiều 11/2, ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 20-22 độ.

Tiếp đó, từ đêm 12-20/2, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất từ ngày 12-17/2 phổ biến 23-26 độ, thấp nhất 16-19 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng dự báo trên, ngày 16/2 (tức 29 Tết), nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội cao nhất khoảng 25 độ, đêm Giao thừa khoảng 18 độ; sang ngày 17/2 (mùng 1 Tết), nền nhiệt cao nhất 24 độ, thấp nhất 18 độ.

Khoảng 18/2 (mùng 2 Tết), do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ từ 1-2 độ.

Từ ngày 21-22/2 (tức mùng 5-6 Tết), một đợt không khí lạnh mạnh hơn tràn về, Hà Nội có mưa rải rác, trời chuyển rét; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, thấp nhất 14-16 độ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết TPHCM từ 11-20/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), phổ biến ngày nắng, đêm không mưa, riêng ngày 11-12/2 khả năng chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-25 độ; cao nhất 30-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 11-22/2/2026 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 6 Tết):