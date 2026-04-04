Tôi không phải là người phụ nữ đảm đang. Tôi nấu ăn không ngon, thậm chí có phần vụng về. Bù lại, tôi luôn nghĩ mình có thể lo cho gia đình bằng cách khác. Bởi tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt và có thể lo cho con một tương lai đủ đầy nhờ số tiền mình kiếm được. Thế nên, từ ngày chuyển về chung cư mới, tôi gần như bỏ hẳn việc bếp núc.

Trong tòa nhà tôi ở có một người bán đồ ăn chín rất ngon. Cô ấy là mẹ đơn thân, vì muốn có thời gian đưa đón con cái nên quyết định nghỉ việc ở nhà bán hàng. Đồ ăn cô ấy nấu rất ngon, giống cơm nhà, hương vị đậm đà. Ban đầu tôi chỉ mua vài bữa cho tiện, nhưng rồi thành quen. Những ngày bận rộn, tôi cứ thế đặt đồ của cô ấy, vừa nhanh vừa yên tâm.

Công việc của tôi hay phải đi công tác. Mỗi lần đi, tôi đều dặn dò, rồi chủ động gọi đồ ăn sẵn cho hai bố con ở nhà. Sau này, chồng tôi quen dần, tự đặt mà không cần tôi nhắc nữa. Tôi còn thấy nhẹ lòng vì nghĩ ít ra anh và con vẫn được ăn uống tử tế.

Nhưng rồi, những điều rất nhỏ bắt đầu khiến tôi lấn cấn.

Có hôm, tôi thấy đồ ăn nhiều hơn bình thường mà cô ấy không tính thêm tiền, hôm lại có thêm món “tặng kèm”. Tôi còn đùa với chồng là chắc cô bán hàng quý khách quen. Anh chỉ cười, không nói gì.

Một lần khác, anh buột miệng nói thèm cá chép om dưa. Tôi nghe vậy thôi, cũng chẳng để tâm vì biết mình không nấu được món đó. Thế mà tối hôm ấy, khi tôi về nhà, trên bàn đã có sẵn một mâm cá chép om dưa nóng hổi. Anh bảo mua của cô ấy.

Không hiểu sao lúc đó, tôi thấy có gì đó sai sai. Món đó cô ấy không đăng lên trong nhóm chung cư. Vậy không lẽ chồng tôi nhắn cho cô ấy, yêu cầu làm riêng và cô ấy đã đáp ứng?

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý. Những bữa ăn không còn đơn thuần là “đặt cho tiện” nữa. Nó giống như có ai đó đang lặng lẽ quan tâm, nhớ từng sở thích của chồng tôi.

Rồi sự thật đến theo cách tôi không ngờ nhất.

Một lần, con gái tôi vô tư kể: “Mẹ đi công tác, cô bán đồ ăn hay lên nhà mình chơi lắm”. Con bé nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện bình thường.

Tôi hơi hoang mang, cố gắng hỏi thêm con xem thái độ của bố thế nào với cô ấy. Con ráo hoảnh: "Bố với cô ấy nói chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn ăn cơm ở nhà mình cùng con và bố".

Tôi không cần hỏi thêm cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi chất vấn, chồng không chối. Anh thừa nhận tất cả. Anh nói anh chán cảnh ăn cơm ngoài, chán cảm giác về nhà mà chỉ có đồ ăn đặt sẵn, nguội lạnh. Anh nói từ khi gặp cô ấy, anh mới thấy lại cái cảm giác có một bữa cơm “nhà”, có người hỏi han, chăm sóc.

Anh nói… anh đã rung động với người phụ nữ đó. Ở cô ta, anh cảm nhận được sự chăm sóc tận tâm giống như của người vợ dành cho chồng, cho gia đình.

Tôi nghe mà ù cả hai tai. Hóa ra, một bữa cơm ngon, thứ tôi nghĩ là nhỏ nhặt, lại là điều tôi đã bỏ quên quá lâu và là điều chồng tôi mong chờ đến vậy? Tôi mải mê chạy theo công việc, nghĩ rằng chỉ cần lo đủ tiền là được, còn anh thì lại nghĩ khác.

Anh nói lời xin lỗi nhưng anh mong tôi hãy gác lại công việc để chăm lo cho gia đình, vì anh cần vợ, con cần mẹ. Anh nói, sự nỗ lực của tôi chỉ càng làm anh thấy bản thân mình hèn kém đi. Anh cũng làm ra tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải. Và anh yêu cầu tôi nghỉ việc, kiếm công việc khác phù hợp, có thời gian lo cho gia đình.

Tôi biết, đó là một lời thỏa hiệp cho mối quan hệ này. Nếu tôi không chấp nhận, có thể, sự rạn nứt càng lớn hơn. Và điều xấu nhất là chúng tôi có thể sẽ mất nhau mãi mãi...

Tôi không biết mình nên làm gì. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác một mái nhà vẫn còn đó, nhưng hơi ấm thì đã không còn nguyên vẹn nữa. Tôi nên làm gì bây giờ, vì công việc này với tôi thực sự quan trọng, cơ hội thăng tiến cũng đang đến rất gần...

Độc giả giấu tên