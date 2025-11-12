Lan toả phong trào hiến đất mở đường

Đến xã Thạch Thất, thôn Thuý Lai được nhắc đến là một điểm sáng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới với phong trào hiến đất mở đường lan toả sâu rộng.

Rất nhiều gia đình trong thôn viết đơn tự nguyện hiến đất. Tiêu biểu như xóm Bói có gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh đã 3 lần viết đơn tự nguyện hiến tổng cộng 14,9m² đất làm đường cho xóm, ông Nguyễn Đức Thủy hiến 12m², ông Nguyễn Văn Được hiến 9m² đất để mở rộng tuyến đường; tại xóm Đình có ông Nguyễn Hùng Cường hiến hơn 12m² đất, ông Nguyễn Việt Hùng hiến 7,5m².

Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Không chỉ hiến đất, các hộ dân còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con cùng hưởng ứng với tinh thần: mình bớt chút đất nhưng đổi lại cả làng có đường rộng, sạch đẹp, đi lại thuận tiện, ai cũng vui.

Từ năm 2021 đến nay, hàng chục hộ dân khác trong thôn cũng hiến từ 4 - 7m² đất để mở đường, dựng cột điện, mở rộng ngõ liên gia, góp phần giúp giao thông đi lại thuận tiện, khang trang hơn. Người dân còn đóng góp ngày công, vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, cùng nhau xây dựng hạ tầng thôn xóm. Những hành động đẹp ấy đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Để có kết quả này, bên cạnh tinh thần tự giác của người dân, có vai trò quan trọng của chính quyền xã, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và chính quyền thôn Thúy Lai. Trong quá trình triển khai, thôn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, họp dân, đối thoại, giải thích chủ trương của Đảng, làm rõ lợi ích của việc mở rộng đường giao thông, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

Ông Khuất Như Lai, Trưởng thôn Thúy Lai chia sẻ, thôn xác định việc mở rộng đường làng là nhu cầu cấp thiết của bà con, vừa phục vụ đi lại, vừa góp phần chỉnh trang cảnh quan, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Để nhân dân hiểu và tự nguyện thực hiện, thời gian qua, thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động với tinh thần dân chủ, công khai. Nhờ đó, phong trào được bà con đồng lòng hưởng ứng, nhiều hộ sẵn sàng hiến đất, góp công, góp của vì lợi ích chung.

Từ những mét đất được hiến tặng, những con đường thôn xóm dần mang diện mạo mới, rộng rãi, sạch đẹp, đầy sức sống. Đó chính là kết quả của tinh thần đồng lòng, tự nguyện, là biểu tượng đẹp của nhân dân Thúy Lai trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Thạch Thất.

Khẳng định bản sắc trong bức tranh nông thôn mới của Thủ đô

Xã Thạch Thất được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Cẩm Yên, Đại Đồng, Lại Thượng, Phú Kim, Kim Quan và thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất cũ), với diện tích 31,93km², dân số 57.645 người.

Là đơn vị hành chính mới, xã Thạch Thất mang tên vùng đất có lịch sử lâu đời ở phía Tây Thủ đô, nổi bật với hệ thống làng nghề thủ công truyền thống đa dạng như mộc, cơ khí, gạch ngói cổ, đồng thời là vùng kinh tế năng động, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Xã có nhiều làng nghề hoạt động sôi nổi như mộc Đại Đồng (chế tác đồ thờ, nội thất cao cấp), cơ khí Kim Quan (sản xuất dụng cụ nông nghiệp, thiết bị dân dụng), làm ngói cổ phục vụ trùng tu di tích... tạo nền tảng cho mô hình kết hợp làng nghề – du lịch, góp phần khẳng định bản sắc trong bức tranh phát triển nông thôn mới của Thủ đô.

Những năm qua, việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, xã triển khai 258 dự án với tổng vốn 8.225,9 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành 152 dự án, trong đó nhiều công trình quan trọng như Vườn hoa Phùng Khắc Khoan, trụ sở xã, trường học, di tích lịch sử, nhà văn hóa trung tâm và sân thể thao… đã đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trong toàn xã.

Xã Thạch Thất cũng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phấn đấu năm 2025 không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm rõ rệt.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Thất lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, địa phương đã đề ra mục tiêu: “Xây dựng xã Thạch Thất văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc”, vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giữa lòng Thủ đô Hà Nội.