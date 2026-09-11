Báo Tiền Phong vừa phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc chiều 11/9 tại Hà Nội, mở ra một không gian để đông đảo độc giả trong và ngoài nước cùng chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện và khoảnh khắc tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc và cách sống của mỗi người.

Nhà báo Phùng Công Sưởng tại sự kiện chiều 11/9.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC cho biết, Check-in Hạnh phúc được tổ chức với mong muốn tạo thêm một không gian để mọi người cùng nhìn nhận hạnh phúc từ những trải nghiệm gần gũi và chân thực của đời sống. Thông qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, mỗi tác giả có thể đem đến cho cộng đồng một góc nhìn, một bài học hoặc một nguồn cảm hứng tích cực.

Cuộc thi đồng thời được định hướng trở thành một hoạt động thường niên với chủ đề được thay đổi qua mỗi mùa. Sau mỗi mùa, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn, biên tập và xuất bản thành sách Check-in Hạnh phúc. Việc đưa những câu chuyện từ cuộc thi vào sách nhằm lưu giữ những trải nghiệm, suy ngẫm và giá trị tích cực của các tác giả dưới một hình thức bền vững hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tới độc giả. Qua đó, những câu chuyện được viết ra không chỉ xuất hiện trong thời gian diễn ra cuộc thi mà có thể tiếp tục được đọc, chia sẻ và lan tỏa sau mỗi mùa.

Về lo ngại các tác phẩm dự thi sử dụng AI, nhà báo Phùng Công Sưởng nói một cuộc thi muốn thành công phải mang tính thời đại. Nhìn lại 20 năm trước, chưa có AI, chưa có internet phổ biến mà chủ yếu là thi trên giấy. Nhưng bây giờ đã có clip, nền tảng mạng xã hội và việc ứng dụng AI trong học tập, làm việc hay các hoạt động khác đã trở nên phổ biến. Đây là một thách thức khi xây dựng cuộc thi, BTC cùng BGK đã lường trước và đặt ra.

Chúng tôi chấp nhận một hàm lượng công nghệ AI nhất định trong quá trình sáng tạo sản phẩm. Tuy nhiên, vì đây là cuộc thi kể câu chuyện thực, chúng tôi cũng đã tranh luận rất kỹ về tính xác thực. Ví dụ, tác giả A kể về gia đình, về những mâu thuẫn hay tổn thương như đổ vỡ hôn nhân nhưng đó mới chỉ là góc nhìn một phía. Nếu tác giả nói người vợ đối xử không tốt với mình, làm sao để chúng tôi kiểm chứng được sự thật từ phía người vợ? Bởi nếu đưa tác phẩm lên truyền thông hay trao giải mà thiếu kiểm chứng dễ dẫn đến những tranh chấp, khiếu kiện về sau.

Đầu tiên là tính trách nhiệm, tính chịu trách nhiệm. Cũng như trong Luật Báo chí, phóng viên khi viết một tác phẩm báo chí phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chân thật, chính xác của thông tin. Tất nhiên, BGK cũng phải có vai trò thẩm định trước khi quyết định trao giải và đối với AI cũng như vậy. Chúng tôi xem AI như một công cụ, một nhân vật hỗ trợ chứ không thể làm thay hoàn toàn vai trò của tác giả.

Đối với các tác phẩm có ứng dụng AI, tác giả phải ghi rõ là có sử dụng AI và tỷ lệ can thiệp chỉ nằm trong khoảng 30% trở lại, làm sao để không làm thay đổi bản chất, không thay đổi trí tuệ, năng lực và kỹ năng sáng tạo của chính tác giả đó. Khi tác giả đã khai báo như vậy, chúng tôi có đầy đủ công cụ kỹ thuật để thẩm định lại tác phẩm. Trước khi xác định tác phẩm có được đánh giá cao hay trao giải hay không cho đến thời điểm này, chúng tôi thống nhất bước đầu các nguyên tắc như vậy để khắc phục và kiểm soát vấn đề này".

BGK Check-in Hạnh phúc mùa 1 gồm: Nhà báo Lê Xuân Sơn – nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc – nhà phê bình văn học; Nhà văn Hoàng Anh Tú (Chánh Văn); Nhà báo Trần Nhật Minh - nguyên Giám đốc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Trịnh Xuân Quang - GĐ Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp và khu vực. Mùa 1 của cuộc thi có chủ đề “Từ đây có một Tôi khác”, hướng tới những câu chuyện, trải nghiệm hoặc khoảnh khắc đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc, cách sống của chính tác giả.

Check-in Hạnh phúc tiếp nhận tác phẩm ở 3 hình thức: Viết, Video và Voice. BTC nhận tác phẩm từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026. Lễ trao giải Cuộc thi dự kiến diễn ra trước ngày 31/12/2026.

Ảnh: BTC