Thái Lan và xu hướng du lịch crypto toàn cầu

Ngày 18/8, Thái Lan chính thức triển khai chương trình “TouristDigiPay”, một sáng kiến đột phá nhằm hồi sinh ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm lượng khách quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Chương trình cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, hoặc các stablecoin như Tether và USDC, thành đồng baht Thái để thanh toán điện tử, chủ yếu qua mã QR, tại các cửa hàng, nhà hàng và điểm du lịch trên toàn quốc.

Với hạn mức chi tiêu tối đa 500.000 baht/tháng (khoảng hơn 400 triệu đồng) cho các doanh nghiệp lớn và 50.000 baht/tháng cho các cửa hàng nhỏ, chương trình không chỉ mang lại sự tiện lợi cho du khách mà còn thúc đẩy dòng tiền vào nền kinh tế Thái Lan.

Sự kiện này không chỉ là một bước đi chiến lược để vực dậy ngành du lịch, với hơn 20 triệu khách quốc tế, đóng góp khoảng 940 tỷ baht vào nền kinh tế Thái Lan trong 8 tháng năm 2025 - mà còn khẳng định vị thế của nước này như một trung tâm tài chính số khu vực.

“TouristDigiPay” được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm du khách công nghệ cao và những người sở hữu tài sản số, qua đó tăng cường chi tiêu và cạnh tranh với các điểm đến như Nhật Bản hay Việt Nam.

Nhiều hội thảo trong khuôn khổ GM Việt Nam 2025. Ảnh: VGP/HT

Thái Lan không phải là quốc gia đầu tiên ở châu Á áp dụng tiền số vào du lịch. Bhutan đã đi tiên phong với hệ thống thanh toán du lịch bằng crypto quy mô quốc gia, cho phép du khách thanh toán từ vé máy bay, phí visa đến các giao dịch nhỏ lẻ như mua trái cây ven đường thông qua việc hợp tác với Binance Pay.

Hệ thống này tích hợp hơn 100 loại tiền điện tử và được hơn 100 tổ chức địa phương chấp nhận, mang lại lợi ích cho cả khách du lịch và các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ lẻ ở vùng nông thôn. Tính tới đầu tháng 4, Bhutan nắm giữ số Bitcoin trị giá hơn 600 triệu USD, chiếm 30% GDP quốc gia này.

Trên phạm vi toàn cầu, các chính sách liên quan đến tiền số cũng có những bước tiến đáng kể.

Tại Mỹ, tiền điện tử được coi là tài sản chịu thuế, với các quy định nghiêm ngặt từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Tuy nhiên, một số bang như Wyoming và Texas đã ban hành luật thân thiện với blockchain, khuyến khích các doanh nghiệp chấp nhận tiền điện tử làm phương tiện thanh toán.

Ngược lại, Trung Quốc duy trì chính sách kiểm soát chặt chẽ, cấm giao dịch tiền điện tử từ năm 2021, nhưng lại thúc đẩy mạnh mẽ đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (e-CNY) với các thử nghiệm tại nhiều thành phố lớn.

Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore nổi bật với khung pháp lý tiến bộ, cấp phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử và tích hợp blockchain vào hệ thống tài chính. Malaysia cũng đang khám phá các ứng dụng blockchain trong thanh toán xuyên biên giới, trong khi Indonesia áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, yêu cầu các sàn giao dịch phải đăng ký với cơ quan quản lý.

Những động thái này cho thấy một xu hướng chung: các quốc gia đang tìm cách cân bằng giữa đổi mới tài chính và quản lý rủi ro để tận dụng tiềm năng của tiền số.

Việt Nam trước cơ hội trở thành trung tâm tài sản số khu vực

Tại Việt Nam, thị trường tài sản số đang trở thành tâm điểm chú ý khi khung pháp lý cho việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa dự kiến được ban hành trong tháng 8/2025.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đặt nền móng cho một hệ sinh thái tài chính số minh bạch và an toàn. Theo đó, sẽ cho phép các tổ chức được cấp phép vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, với các tiêu chí nghiêm ngặt về vốn điều lệ (tối thiểu 10.000 tỷ đồng), an toàn thông tin cấp độ 4 và các quy trình kiểm soát rủi ro, chống rửa tiền.

Dự thảo nghị quyết xác định tài sản mã hóa là loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa để xác thực, được dùng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư, nhưng không bao gồm chứng khoán hay tiền pháp định số.

Trong 5 năm thí điểm, các tổ chức được phép sẽ cung cấp dịch vụ phát hành, lưu ký, và giao dịch tài sản mã hóa, ưu tiên các tài sản gắn với tài sản thực để đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro. Chỉ các nhà đầu tư nước ngoài và cá nhân, tổ chức Việt Nam sở hữu tài sản mã hóa được tham gia, với các quy định rõ ràng về quyền và trách nhiệm.

Sự kiện GM Việt Nam 2025, diễn ra ngày 1-2/8 tại Hà Nội, đã khẳng định khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam. Với hơn 20.000 người tham dự và hàng trăm diễn giả quốc tế, sự kiện nhấn mạnh vai trò của blockchain và tài sản số trong chiến lược phát triển kinh tế số.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đã thiết lập nền tảng pháp lý cho tài sản số thông qua ba cột mốc quan trọng: Nghị quyết về trung tâm tài chính quốc tế, dự thảo nghị quyết thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa và Luật Công nghiệp và Công nghệ số. Những bước đi này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược, mà còn là hành động cụ thể để hội nhập với xu thế toàn cầu.

Các doanh nghiệp như SSID hay MBB đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn thí điểm.

Theo báo cáo của Triple-A năm 2024, Việt Nam có khoảng 20 triệu người sở hữu tài sản số. Đây là thị trường có tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, thách thức về an ninh mạng và năng lực giám sát vẫn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Có thể thấy, Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm tài sản số khu vực. Nếu thành công, thị trường tài sản số có thể mang lại hàng tỷ USD doanh thu, thúc đẩy kinh tế số và hội nhập quốc tế trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, đây cũng là một lĩnh vực mới mẻ, đòi hỏi công nghệ cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro.