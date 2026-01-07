Giới chức Thái Lan vừa xác định một trung tâm lừa đảo mới tại thành phố Malai, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, được cho là đã hình thành sau khi các ổ nhóm lừa đảo bị trấn áp mạnh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Thông tin được Trung tướng Jirabhob Bhuridej, Phó giám đốc Trung tâm Chống lừa đảo trên không gian mạng (ACSC) Thái Lan, công bố hôm 5/1.

Ảnh chụp từ Google Maps cho thấy một trung tâm lừa đảo mới được xây dựng ở thành phố Malai của tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia. Ảnh: ACSC

Theo ông Jirabhob, khu phức hợp này nằm cách thị trấn Poipet, khu vực giáp tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, khoảng 50 km. Trung tâm hiện vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, gồm các tòa nhà hai tầng với khu vực vận hành và sinh hoạt được tách biệt, nằm gần công viên Malai.

“Bên trong có lao động từ nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm người Thái, Ấn Độ và Indonesia, trong khi đội ngũ giám sát chủ yếu là người Trung Quốc”, BangkokPost dẫn lời ông Jirabhob cho biết.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Thái Lan tiếp tục phối hợp với Trung Quốc và Myanmar nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo dọc biên giới.

Áp lực từ các chiến dịch này đã buộc nhiều mạng lưới tội phạm phải dịch chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Campuchia để tránh bị truy quét.

ACSC khẳng định đang triển khai khẩn cấp các biện pháp nhằm ngăn người dân trở thành nạn nhân. “Tình hình cho thấy lừa đảo đang trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn. Không quốc gia nào được phép trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các mạng lưới này”, Trung tướng Jirabhob nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hợp tác thực chất để triệt phá tận gốc các tổ chức lừa đảo.

Thống kê của cảnh sát Thái Lan cho thấy, chỉ trong giai đoạn từ ngày 28/12/2025 đến 3/1/2026, nước này ghi nhận 6.369 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại vượt 220 triệu baht.

Dù một số trung tâm lừa đảo dọc biên giới Myanmar và Campuchia đã bị giải tán trong những tháng gần đây, giới chức cảnh báo các nhóm tội phạm sẽ tiếp tục phát triển những hình thức tinh vi hơn trong năm 2026.

Theo đánh giá của cảnh sát, lừa đảo trong thời gian tới sẽ tận dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) để nhắm mục tiêu nạn nhân chính xác hơn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Bangkok Post, Trung tướng Jirabhob cho rằng dù tổng số vụ lừa đảo có thể giảm, mức độ phức tạp của tội phạm sẽ gia tăng rõ rệt nhờ công nghệ AI.

Ông đặc biệt cảnh báo về xu hướng lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake, tạo video và âm thanh giả mạo nhằm mạo danh người quen hoặc quan chức cấp cao.

Bên cạnh đó là các mô hình “lừa đảo lai”, kết hợp giữa lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm, dựa trên thao túng tâm lý kéo dài và tinh vi.

Giới chức Thái Lan cũng theo dõi sát việc các ổ nhóm tìm cách dịch chuyển sang nước thứ ba. Khi hoạt động tại Myanmar bị siết chặt, những quốc gia có năng lực thực thi pháp luật yếu hơn được xem là điểm đến tiềm năng.

Thái Lan đã có thông tin tình báo xác nhận sự tồn tại của các trung tâm lừa đảo này và đang chuẩn bị các chiến dịch phối hợp trấn áp trong năm 2026.

Trong nước, Thái Lan đặt mục tiêu cải cách khung pháp lý về chống rửa tiền, tăng cường kết nối truy vết giữa ngân hàng và nhà mạng viễn thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

Giới chức kêu gọi người dân tuân thủ nguyên tắc “Không tin - không vội - không chuyển tiền”, kiểm tra thông tin qua các nền tảng chính thức của nhà nước và cảnh giác với các hình thức lừa đảo sử dụng deepfake ngày càng phổ biến.

(Theo Bangkok Post)