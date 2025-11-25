Thượng nghị sĩ Josh Hawley và Richard Blumenthal đã chính thức gửi thư tới Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), kêu gọi mở cuộc điều tra ngay lập tức đối với công ty mẹ của Facebook và Instagram.

Động thái này diễn ra sau một cuộc điều tra của Reuters, dựa trên các tài liệu nội bộ của Meta, ước tính gần 10% doanh thu năm 2024 của công ty - tương đương khoảng 16 tỷ USD - đến từ các hoạt động được cho là "quảng cáo bất hợp pháp".

Các thượng nghị sỹ Mỹ cáo buộc Meta có thể liên quan đến "khoảng 1/3 tổng số vụ lừa đảo tại Mỹ". Ảnh: Shutterstock

Theo các tài liệu, Meta bị cáo buộc đã kiếm được 3,5 tỷ USD chỉ trong vòng 6 tháng từ các quảng cáo lừa đảo được phân loại "rủi ro cao". Các hồ sơ nội bộ cũng gợi ý nhiều quảng cáo vi phạm quy tắc gian lận vẫn được phép hoạt động vì nhân viên cho rằng chúng chỉ "vi phạm tinh thần" của các quy định chống lừa đảo chứ không vi phạm các điều khoản cụ thể.

Trong thư gửi cơ quan quản lý, các nhà lập pháp nhấn mạnh nếu báo cáo này chính xác, cơ quan chức năng cần thực hiện các hành động thực thi mạnh mẽ để buộc Meta phải nộp lại lợi nhuận, nộp phạt và chấm dứt việc chạy các quảng cáo như vậy.

Các thượng nghị sĩ cáo buộc việc thực thi lỏng lẻo của Meta đã dẫn đến những rủi ro đáng kể, với sự xuất hiện tràn lan của quảng cáo cờ bạc bất hợp pháp, lừa đảo thanh toán, lừa đảo tiền điện tử và nội dung deepfake chính trị trên Ad Library (thư viện quảng cáo công khai của công ty).

Theo các nhà lập pháp, các nền tảng của Meta có thể liên quan đến "khoảng 1/3 tổng số vụ lừa đảo tại Mỹ", trong khi FTC ước tính người Mỹ đã mất 158,3 tỷ USD vì lừa đảo năm 2024. Như vậy, các nghị sĩ cho rằng Meta "chịu trách nhiệm về tổn thất hơn 50 tỷ USD của người tiêu dùng". Một ví dụ điển hình là tin giả về việc Tổng thống Donald Trump tặng 1.000 USD cho người nhận hỗ trợ thực phẩm.

Lá thư cáo buộc lừa đảo đã "xâm chiếm" Facebook và Instagram do Meta cắt giảm đáng kể nhân viên phụ trách an toàn, ngay cả khi đổ số tiền không tưởng cho các dự án AI của mình.

Bên cạnh đó, các nhà lập pháp cũng bày tỏ lo ngại về việc các nhóm tội phạm mạng nước ngoài có trụ sở tại các quốc gia như Trung Quốc, Sri Lanka và Philippines được hưởng lợi từ các loại lừa đảo mạo danh chính trị gia.

Phản hồi các cáo buộc, Meta đã lên tiếng phủ nhận. Người phát ngôn Andy Stone chỉ trích các cáo buộc của thượng nghị sĩ là "phóng đại và sai lệch", đồng thời khẳng định công ty "tích cực chống lại gian lận và lừa đảo vì người dùng trên nền tảng, các nhà quảng cáo hợp pháp và chính công ty đều không muốn nội dung này tồn tại".

Dù Meta tuyên bố đã giảm 58% các báo cáo về quảng cáo lừa đảo trong 18 tháng qua, các thượng nghị sĩ cho rằng con số này chưa phản ánh toàn bộ bức tranh thực tế dựa trên cách hiểu của họ về các tài liệu nội bộ.

Nhìn chung, việc các thượng nghị sĩ yêu cầu FTC và SEC hành động cho thấy họ muốn “ông lớn” mạng xã hội chịu trách nhiệm đối với hệ thống quảng cáo bị cáo buộc thúc đẩy lừa đảo ở quy mô chưa từng có. Cnet nhận định, bất kỳ kết quả nào cũng có thể định hình lại không chỉ hoạt động của Meta mà còn của các “gã khổng lồ” công nghệ khác từ nay về sau.

(Theo Cnet)