Trong thông báo ngày 27/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đây là lệnh trừng phạt độc lập đầu tiên của nước này liên quan tới tội phạm xuyên quốc gia và cũng là “biện pháp trừng phạt đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử”.

Bộ này khẳng định động thái thể hiện “quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc chủ động ứng phó với tội phạm mạng có tổ chức ở Đông Nam Á đang gây thiệt hại nghiêm trọng trong và ngoài nước”.

Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group do Chen Zhi cầm đầu. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ

Prince Group bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia và Myanmar, sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới. Lệnh trừng phạt của Seoul nhắm vào 15 cá nhân và 132 pháp nhân có liên quan.

Hàn Quốc và Campuchia trước đó đã thống nhất lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm đối phó tội phạm mạng sau vụ sinh viên đại học tử vong do bị tra tấn trong một khu lừa đảo hồi tháng 8.

Prince Group bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Trong tuyên bố ngày 11/11 thông qua hãng luật Boies Schiller Flexner của Mỹ, tổ chức này nói các cáo buộc “vô căn cứ” và “có vẻ nhằm biện minh cho việc tịch thu trái phép tài sản trị giá hàng tỷ USD”. CNBC đã liên hệ Prince Group và hãng luật nhưng chưa nhận được phản hồi.

Động thái của Hàn Quốc nối dài chiến dịch quốc tế siết chặt các mạng lưới lừa đảo trong khu vực. Ngày 14/10, Mỹ và Anh công bố loạt biện pháp trừng phạt lớn nhắm vào Prince Group, trong đó Bộ Tài chính Mỹ liệt nhóm này vào danh sách “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Cùng thời điểm, Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ khoảng 15 tỷ USD Bitcoin từ các ví tiền mã hóa thuộc sở hữu của Chen Zhi, quốc tịch Campuchia, Chủ tịch Prince Group. Chen, 38 tuổi, sinh tại Trung Quốc và còn được biết đến với tên “Vincent”, bị cáo buộc âm mưu gian lận chuyển tiền và rửa tiền, hiện đang bỏ trốn.

Song song đó, một mạng tài chính Campuchia khác là Huione Group cũng bị cấm hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Huione Group đóng vai trò trọng yếu trong việc rửa tiền thu được từ các vụ tấn công mạng, cũng như từ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á chuyên thực hiện ‘pig butchering’ - lừa đảo đầu tư tiền mã hóa. Các lệnh trừng phạt của Seoul hôm 27/11 cũng nhắm vào Huione Group.

Chính phủ Anh cho biết các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á đã dùng quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ lao động, sau đó ép họ thực hiện lừa đảo trực tuyến như “lừa tình” hay lừa đảo tiền mã hóa nếu không muốn bị tra tấn. Trong tháng 10, Singapore đã thu giữ hơn 150 triệu SGD tài sản liên quan Prince Group, bao gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt, trong chiến dịch truy quét những đường dây này.

(Theo CNBC)