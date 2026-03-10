Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Triệu Văn Quân. Ảnh: CACC.

Trước đó, Công an xã Đại Phúc tiếp nhận đơn trình báo của ông Trịnh Xuân Trường (SN 1956, trú tại xóm 2, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị Triệu Văn Quân lừa đảo chiếm đoạt số tiền 31 triệu đồng.

Theo nội dung trình báo, Quân đã giả danh luật sư để nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trường.

Quá trình xác minh cho thấy, mặc dù không phải là luật sư, Quân thường xuyên tự giới thiệu mình là luật sư để tạo lòng tin, nhận tiền và nhận ủy quyền của người dân tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện.

Tin tưởng lời giới thiệu, ông Trường đã ký hợp đồng ủy quyền và đưa cho Quân tổng số tiền 31 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quân đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện các nội dung đã cam kết và cũng không hoàn trả lại số tiền cho ông Trường.

Đáng chú ý, Quân từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2018, Quân bị Tòa án tuyên phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng.

Khám xét nơi ở của Quân, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời phát hiện hàng trăm bộ hồ sơ của người dân trong và ngoài tỉnh liên quan đến việc ủy quyền cho Quân giải quyết thủ tục đất đai và khiếu kiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.