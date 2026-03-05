Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội cho biết liên quan đến đường dây lừa đảo do Mr Pips (Phó Đức Nam) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã phát thông báo truy nã Trần Văn Lam (33 tuổi, ở phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Lam. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Lam được xác định là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo liên quan đến Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, ngày 21/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Lam.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT: 0989651412) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.