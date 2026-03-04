Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Hà Trang (30 tuổi, thường trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lừa đảo Lê Hà Trang. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Trang tham gia đường dây lừa đảo thông qua sàn chứng khoán online. Khi có nạn nhân đăng ký vào sàn, các đối tượng sẽ dụ dỗ nạp số tiền lớn rồi thông báo lỗi hệ thống nhằm chiếm đoạt tiền đầu tư.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hà Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục ra quyết định truy nã bị can Lê Hà Trang.