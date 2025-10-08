Đa dạng phương thức truyền thông

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông được xem là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường không chỉ cải thiện điều kiện đi lại mà còn mở ra cơ hội mới cho sản xuất, dịch vụ, du lịch, kết nối nông thôn với đô thị, đưa nông thôn phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Tại nhiều xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh Thái Nguyên, những tuyến đường nhựa trải dài qua cánh đồng, thôn bản không chỉ là biểu tượng của đổi thay mà còn thể hiện sự đồng lòng, chung sức giữa chính quyền và nhân dân. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng, kết hợp nhiều phương thức truyền thông giúp người dân hiểu, tin và tự nguyện tham gia vào quá trình xây dựng quê hương.

Các địa phương duy trì tương tác hai chiều trong triển khai xây dựng nông thôn mới.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nâng cấp hạ tầng giao thông đạt hiệu quả cao, các địa phương đã chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, truyền thông. Ngoài các phương thức truyền thống như họp dân, loa truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp phích, nhiều địa phương đã tận dụng hiệu quả mạng xã hội, các nền tảng số như Zalo, Facebook, YouTube... để lan tỏa thông tin, hình ảnh về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp thông tin truyền tải nhanh, rộng, chính xác, mà còn tạo tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân, giúp người dân được lắng nghe, phản ánh và góp ý trực tiếp vào quá trình triển khai các dự án giao thông tại địa phương. Từ đó, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, duy tu đường giao thông sau đầu tư.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình truyền thông trực quan, sinh động được triển khai như: tổ chức triển lãm ảnh, làm phóng sự, ký sự truyền hình, thi tìm hiểu về nông thôn mới trong cộng đồng; các cuộc thi sáng tác tranh cổ động, viết bài cảm nhận về đổi thay từ hạ tầng giao thông nông thôn cũng được hưởng ứng tích cực, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị của những con đường "nối liền khát vọng".

Giao thông – nền tảng phát triển kinh tế, du lịch nông thôn

Xã La Bằng hợp nhất từ ba xã Hoàng Nông, Tiên Hội, La Bằng, hệ thống giao thông đang được đầu tư đồng bộ, trở thành nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển toàn diện. Với nhiều tuyến đường nhựa hóa rộng từ 6 đến 9m đã mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng cho địa phương.

Các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 37 - Bản Ngoại - La Bằng (50 tỷ đồng), Tiên Hội - Hoàng Nông (77,7 tỷ đồng), đường vào khu du lịch sinh thái xóm Đồng Khuân, tuyến Cầu Đá, đường Tân Sơn – Cửa Tử… đã tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối thuận tiện giữa các điểm du lịch, khu dân cư và vùng sản xuất.

Nhờ có hệ thống giao thông hoàn thiện, mỗi năm La Bằng đón hơn 195.000 lượt khách du lịch, các loại hình dịch vụ phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mô hình homestay, dịch vụ ăn uống, du lịch trải nghiệm.

Việc đầu tư giao thông còn thúc đẩy đời sống văn hóa – xã hội ở nông thôn. Trẻ em đến trường an toàn hơn; người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hành chính thuận lợi. Hệ thống giao thông còn được kết nối đồng bộ với các hạ tầng thiết yếu khác như điện, nước, viễn thông, internet, tạo nền tảng cho chuyển đổi số nông thôn, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và mở ra nhiều hướng phát triển mới.

Phát huy thành quả đã có, địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội. Các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã nông nghiệp, du lịch... được vận động tham gia đóng góp – vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể đóng góp vào phát triển chung, xây dựng nông thôn mới thành công.