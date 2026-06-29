Hội thảo phát triển giải bóng đá nữ VĐQG thuộc dự án hợp tác AFC/UEFA vừa tổ chức tại Hà Nội với sự hiện diện của đại diện UEFA, AFC, VFF và các CLB bóng đá nữ được nhìn nhận có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 đã được cải tiến, tổ chức theo mô hình League

Theo Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, nhờ sự hỗ trợ của UEFA, AFC thông qua Dự án phát triển bóng đá nữ giai đoạn 2024-2027, VFF đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các giải đấu. Trước mắt, thể thức giải bóng đá nữ VĐQG vừa được thay đổi theo mô hình League, đồng thời triển khai cấp phép CLB bóng đá nữ từ năm 2026.

Theo chuyên gia của UEFA- bà Lowri Robert, hiện UEFA và VFF triển khai khai ba nội dung trọng tâm gồm xây dựng chiến lược phát triển bóng đá nữ, phát triển bóng đá trẻ nữ và nâng cao chất lượng giải VĐQG.

UEFA, AFC đều khẳng định bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển

Trong khi đó, đại diện AFC- ông Amir Assokan Bin Abdullah đánh giá bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Đại diện AFC nhấn mạnh, việc từng bước chuyên nghiệp hóa giải bóng đá nữ VĐQG là xu hướng tất yếu. Do đó, các CLB cần tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ từ AFC và UEFA để hoàn thiện mô hình hoạt động, mở rộng tệp người hâm mộ, thu hút tài trợ và nâng cao điều kiện phát triển đội bóng.