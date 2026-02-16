Những ngày này, khi Tết đang đến gần, khắp các tuyến phố ở Thái Nguyên ngập tràn không khí rộn ràng. Chợ hoa đông đúc, cửa hàng sáng đèn, tiếng nói cười hòa trong cái se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm.

Thế nhưng, chỉ vài tháng trước, mảnh đất này từng gồng mình chống chọi với trận lũ lịch sử do bão số 11 (Matmo) gây ra – một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất nhiều năm qua tại khu vực trung du phía Bắc Việt Nam.

Thái Nguyên hôm nay đã trở lại ổn định, nhịp sống bình yên và rộn ràng trước thềm năm mới.

Đường phố được trang hoàng chào đón xuân mới.

Thiệt hại nặng nề sau bão lũ

Trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến mực nước các con sông dâng cao, tràn bờ và gây ngập sâu trên diện rộng. Lũ lớn khiến 54 xã, phường bị ngập, hàng loạt khu vực đồi núi xảy ra sạt lở đất, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt...

Toàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 200.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 3.464 hộ phải di dời khẩn cấp. Gần 10.500 ha cây trồng bị ngập úng, hư hỏng; 1.203 điểm giao thông bị sạt lở hoặc ngập sâu; 135 điểm trường học cũng bị ảnh hưởng. Nhiều công trình thủy lợi, hồ đập, hệ thống đê điều và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hỏng nặng.

Thiên tai đã khiến 7 người thiệt mạng, 3 người bị thương và tổng thiệt hại về tài sản được ước tính từ 12.200 đến 12.600 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng (phường Túc Duyên) đến nay vẫn chưa thể quên đêm nước lũ dâng cao, dù đã gần 5 tháng trôi qua.

“Chỉ sau một đêm, nước đã ngập gần hết tầng một. Gia đình tôi phải chuyển đồ đạc lên gác xép rồi sơ tán sang nhà người thân. Bao nhiêu tài sản tích góp coi như mất trắng”, ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ thiệt hại nặng nề về vật chất, nhiều gia đình còn chịu tổn thương tinh thần kéo dài. Người già và trẻ nhỏ phải sống tạm bợ suốt nhiều tuần sau khi nước rút, đối mặt với nỗi lo bệnh tật, thiếu thốn và những bất ổn trong sinh hoạt hằng ngày.

Khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống

Sau khi lũ rút, chính quyền tỉnh đã huy động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả. Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh việc khắc phục ngập úng không chỉ là yêu cầu dân sinh cấp bách mà còn là nhiệm vụ phải triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu ban hành tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng khẩn cấp để tạo cơ sở pháp lý triển khai nhanh các hạng mục chống ngập; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy trình rút gọn, làm rõ phương án kỹ thuật, kinh phí và cơ chế huy động nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn và đoàn công tác tại buổi thực địa, kiểm tra hệ thống thoát nước trên địa bàn. Ảnh: Thái Sơn

Tại phường Phan Đình Phùng, chính quyền địa phương đã vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm dọc những tuyến suối Làng Đanh, Cống Ngựa, Đầm Đục – Đầm Xanh nhằm khơi thông dòng chảy. Các đơn vị thi công huy động lực lượng làm việc liên tục để nạo vét hệ thống suối, cống, mở rộng cửa thu – cửa xả và xử lý những điểm nghẽn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Linh được giao trực tiếp bám sát hiện trường, bảo đảm tiến độ cũng như hiệu quả của công trình. Cùng với đó, tỉnh nghiên cứu phương án điều tiết nước vào hồ điều hòa và ứng dụng công nghệ vi sinh của Nhật Bản trong xử lý môi trường nước.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại về lâu dài, tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm và xây mới cầu Gia Bẩy, với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 22.900 tỷ đồng.

Nhịp sống hồi sinh trước thềm Tết

Những ngày cận Tết, nhịp sống tại Thái Nguyên đã thực sự trở lại bình thường. Trên các tuyến phố trung tâm, cờ hoa, băng rôn và đèn trang trí được lắp đặt rực rỡ, tạo nên không khí xuân ấm áp, tươi mới. Các chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng kinh doanh nhộn nhịp người mua sắm.

Tại làng nghề hoa đào Cam Giá (phường Gia Sàng), thời điểm này đang vào mùa sôi động nhất trong năm. Từ sáng sớm, những con đường nhỏ dẫn vào làng đã tấp nập xe cộ ra vào chở đào đi khắp nơi. Không khí Tết lan tỏa khắp xóm làng, hòa cùng sắc hồng rực rỡ của những gốc đào đang độ đẹp nhất, sẵn sàng theo chân người mua về trang trí trong mỗi gia đình.

Dù trong năm 2025 địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử, nhưng với kinh nghiệm chăm sóc nhiều năm, người trồng đào Cam Giá vẫn chủ động điều chỉnh thời điểm tuốt lá, bón phân, tạo thế để hoa nở đúng dịp Tết. Nhờ vậy, đào năm nay có bông to, cánh dày, màu sắc tươi tắn và được thị trường đánh giá cao.

Làng nghề đào Cam Giá vào vụ thu hoạch, cung ứng cho thị trường Tết.

Dòng Sông Cầu trở lại hiền hòa, mặt nước lặng sóng sau những ngày mưa lũ dữ dội, mang theo hy vọng về cuộc sống bình yên cho người dân đôi bờ.

Cầu Gia Bẩy được xây dựng lại, từng bước hoàn thiện để bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường khả năng kết nối khu vực trung tâm Thái Nguyên sau đợt mưa lũ lịch sử.

Màu xanh đã trở lại hai bên bờ Sông Cầu, cây cối đâm chồi nảy lộc sau đợt lũ, báo hiệu sự hồi sinh...

Không khí nhộn nhịp tại trung tâm Thái Nguyên những ngày giáp Tết.

Hoa bung nở rực rỡ mang theo sức sống mới và niềm tin an lành sau những ngày mưa lũ.

Biểu tượng “Tôi yêu Thái Nguyên” nổi bật giữa không gian rực rỡ sắc xuân.

Trận lũ lịch sử do bão Matmo gây ra đã để lại những tổn thất nặng nề, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của người dân Thái Nguyên. Nỗi đau của những ngày mưa lũ dần lắng lại, nhường chỗ cho niềm tin về một năm mới bình yên, ổn định và phát triển bền vững.