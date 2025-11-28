Sáng 28/11, Hội thi OCOP Thái Nguyên năm 2025 với chủ đề “Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động có quy mô lớn nhằm tôn vinh, lan tỏa và quảng bá những giá trị lao động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; đồng thời khẳng định vai trò của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

Sự kiện không chỉ quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, hướng tới chuẩn hóa sản phẩm để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Thái Nguyên – vùng đất “Tinh hoa Trà Việt” – một lần nữa thể hiện rõ bản sắc và lợi thế cạnh tranh thông qua hệ thống sản phẩm OCOP ngày càng đa dạng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, hội thi là nơi mỗi đội thi kể câu chuyện riêng về sản phẩm của mình, thể hiện tài năng, bản lĩnh và sự gắn kết văn hóa địa phương. Không gian trưng bày OCOP được xem như cầu nối giúp chủ thể tìm kiếm đối tác, mở rộng tiêu thụ và lan tỏa hình ảnh nông sản Thái Nguyên đến du khách và người tiêu dùng.

Trao đổi về định hướng phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn trong giai đoạn tới, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi Thái Nguyên bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập với tỉnh Bắc Kạn. Không gian phát triển mở rộng cùng hệ sinh thái văn hóa – sinh thái phong phú hơn tạo điều kiện để tỉnh phát huy thế mạnh du lịch sinh thái, nông nghiệp đặc hữu và các sản phẩm OCOP.

Hành trình tìm kiếm những đại sứ thương hiệu OCOP

Hội thi OCOP Thái Nguyên 2025 được tổ chức với ba nội dung trọng tâm: phần thi sản phẩm OCOP, hai tọa đàm chuyên đề và không gian trưng bày – trải nghiệm sản phẩm. Nhiều hoạt động truyền thông đa nền tảng như bản tin sự kiện, minigame… được triển khai xuyên suốt nhằm thu hút sự chú ý của công chúng.

Phần thi sản phẩm OCOP đã bước vào vòng Chung khảo với 30 đội thi xuất sắc nhất. Từ đây, Ban tổ chức sẽ chọn ra các đội tiếp tục vào vòng Chung kết diễn ra ngày 29/11. Theo báo cáo, lần này tiêu chí chấm điểm có nhiều đổi mới khi tập trung vào tính sáng tạo, chiến lược phát triển và mức độ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lẫn quảng bá sản phẩm. Điều này phản ánh xu hướng chuyển đổi số mà tỉnh đang đẩy mạnh trong toàn bộ hệ thống OCOP.

Ban tổ chức kỳ vọng hội thi sẽ tìm ra những “đại sứ thương hiệu” mới – các sản phẩm vừa đạt chuẩn cao về chất lượng, vừa chứa đựng câu chuyện văn hóa đặc sắc của vùng trung du – miền núi phía Bắc. Với sự chú trọng vào đổi mới và chuyển đổi số, các sản phẩm đoạt giải có cơ hội vươn xa hơn, tham gia thị trường rộng lớn trong tương lai.

Song song với nội dung thi, hai phiên tọa đàm tập trung thảo luận các chủ đề then chốt: phát triển sản phẩm OCOP theo hướng bền vững, đổi mới bao bì và câu chuyện sản phẩm; cùng với kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số và hệ thống phân phối hiện đại. Các tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, góp phần định hướng chiến lược nâng tầm OCOP Thái Nguyên.

OCOP khẳng định vị thế nông sản Thái Nguyên

Hội thi năm nay còn tạo dấu ấn mạnh với không gian trưng bày quy mô gồm 35 gian hàng. Các gian hàng được bố trí theo nhóm ngành hàng, sử dụng nhận diện OCOP thống nhất và tích hợp mã QR giúp khách tham quan dễ dàng truy xuất thông tin sản phẩm. Đây là điểm mới giúp tăng tính minh bạch và trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm nổi bật thu hút du khách như: Ngọc Xuân Trà Hương Vân (HTX Hương Vân Trà, phường Phan Đình Phùng), Trà Hoa Vàng (HTX Nông nghiệp công nghệ cao BKFOOD, xã Bạch Thông), Rượu ngô men lá Bầy Thấm (Hộ kinh doanh Cà Thị Bầy, xã Nghiên Loan)… Bên cạnh đó, hàng loạt sản phẩm đặc sắc khác của các chủ thể OCOP cũng được giới thiệu, tạo nên bức tranh đa dạng về nông sản Thái Nguyên và khu vực lân cận.

Khu vực trải nghiệm – trình diễn văn hóa được xem là “linh hồn” của không gian trưng bày. Tại đây, du khách có thể thưởng trà Thái Nguyên, chiêm ngưỡng quy trình pha chế, xem trình diễn chế biến chè, nông sản và các loại bánh truyền thống. “Góc check-in OCOP” được thiết kế riêng, trở thành điểm nhấn thu hút giới trẻ.

Theo Ban Tổ chức, hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày 30/11, dự kiến tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên xác định Chương trình OCOP là giải pháp trọng tâm để phát huy nội lực và nâng cao giá trị nông sản. Theo báo cáo, tỉnh hiện có 561 sản phẩm OCOP, trong đó 10 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, xếp thứ 3 toàn quốc; 113 sản phẩm đạt 4 sao, với 323 chủ thể tham gia gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh.

Nhiều sản phẩm đã được chuẩn hóa chất lượng, cải tiến bao bì, ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc, từ đó mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Chương trình góp phần nâng thu nhập cho người dân, bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng thương hiệu nông sản Thái Nguyên.