Những căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ xóa từ nhiều nguồn gồm: Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719); hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, và mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã...

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo tỉnh Thái Nguyên, qua rà soát, toàn tỉnh có 1.498 nhà tạm, nhà dột nát đủ điều kiện được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trong đó, 913 căn nhà được hỗ trợ xây mới, 585 căn nhà được hỗ trợ sửa chữa.

Với những căn nhà chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tỉnh tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa.

Toàn tỉnh có 1.498 nhà tạm, nhà dột nát đủ điều kiện được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Ảnh: Cổng thông tin Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị các hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cần coi đây là cơ hội cải thiện cuộc sống lâu dài, bên cạnh nỗ lực đối ứng thì cần huy động sự chung tay của anh em, dòng họ để xây dựng căn nhà chắc chắn.

Các cấp, các ngành liên quan cần triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát một cách minh bạch, công bằng, công khai, dân chủ, trên quan điểm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Từ nguồn kinh phí trên 91,74 tỷ đồng của các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hỗ trợ nhà ở cho 1.838 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó hỗ trợ xây mới 1.220 ngôi nhà, sửa chữa 618 ngôi nhà.

Tại xóm Đồng Đình (xã La Hiên, huyện Võ Nhai), gia đình ông Hoàng Văn Sơn là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ xây nhà mới với diện tích gần 100m2, tổng kinh phí gần 350 triệu đồng.

Tương tự, bà Ngô Thị Hằng ở xóm Vân Hán (xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ) cũng được hỗ trợ xây nhà mới với diện tích 80m2, kinh phí 320 triệu đồng.

Tính đến ngày 15/4, 100% công trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được khởi công. Trong đó, trên 80% số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại buổi kiểm tra thực tế chiều 17/4, ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị các địa phương trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, ngày công và sự vào cuộc của toàn xã hội để triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung triển khai, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ ngày công cho các gia đình, nhất là hộ đơn thân, sức khỏe kém; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ để đảm bảo bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình còn lại trên phạm vi toàn tỉnh trước ngày 30/4/2025.

Nếu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 30/4, tỉnh Thái Nguyên sẽ “về đích” trước 8 tháng so với kế hoạch ban đầu của Trung ương, giúp người dân sớm an cư, lạc nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.