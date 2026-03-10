Ngày 10/3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ động thổ công trình “Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống”.

Đây là công trình trọng điểm thuộc Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai và phát triển hạ tầng của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình

Tuyến đê Hữu Cầu có chiều dài khoảng 15,9km, với tổng mức đầu tư dự kiến 8.512 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh. Dự án dự kiến được thi công trong 2 năm, từ 2026 đến 2027.

Công trình được triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của UBND tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống lũ và bảo đảm khả năng thoát lũ cho khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Tuyến đê được thiết kế theo hướng đa mục tiêu, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, thoát lũ, vừa kết hợp phát triển hệ thống giao thông. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, mở rộng không gian phát triển đô thị, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên quan sát thực tế bản vẽ thiết kế công trình.

Song song với quá trình chuẩn bị dự án, chủ đầu tư cũng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, Gia Sàng tiến hành rà soát, xác định diện tích đất và tài sản bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư cũng như khái toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện dự án.