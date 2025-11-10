Ngày 10/11, trao đổi với VietNamNet, ông Triệu Anh Chư, Chủ tịch UBND xã Chợ Rã (tỉnh Thái Nguyên), cho biết vào khoảng 8h sáng cùng ngày, tại thôn Pác Nghè (Km30+400, tuyến đường tỉnh 258) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng với khối lượng ước tính khoảng 30.000 m³, ảnh hưởng đến 5 hộ dân.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng của các đợt mưa bão gần đây, kết hợp với địa hình ta-luy cao, dẫn đến sạt trượt khối lượng lớn, gây thiệt hại về nhà ở của người dân,” ông Chư thông tin.

Đất, đá từ trên cao bất ngờ sạt lở, làm hư hỏng tường nhà, công trình phụ và tài sản, đồng thời đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 5 hộ dân trong khu vực. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở đã làm nứt, nghiêng và sập tường cùng nhà của 5 hộ gia đình với gần 20 nhân khẩu. Toàn bộ các hộ này hiện không còn đảm bảo điều kiện an toàn để ở.

“Khối lượng đất sạt lở lớn đã làm nứt tường, nghiêng đổ nhiều ngôi nhà. Một số căn bị hư hại nặng, có nguy cơ sập hoàn toàn,” ông Chư cho biết thêm.

Khối lượng đất, đá lớn vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Trước tình hình nguy hiểm, chính quyền xã Chợ Rã đã khẩn trương di dời toàn bộ 5 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời huy động lực lượng dân quân, đoàn thể và người dân địa phương dựng nhà tạm, hỗ trợ nơi ở cho các hộ bị ảnh hưởng.





Người dân và lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Chợ Rã đã khẩn trương đưa 5 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Tuyến đường tỉnh 258, đoạn qua khu vực sạt lở, hiện vẫn đảm bảo lưu thông. Tuy nhiên, chính quyền xã khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi mưa lớn để phòng nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt xuống mặt đường.

Lực lượng công an và dân quân địa phương đang trực 24/24 tại khu vực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.