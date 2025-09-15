Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi phía Bắc, có địa hình phức tạp, đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức trung bình cả nước.

Tổng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 phân bổ cho tỉnh Thái Nguyên là hơn 1.167 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 1.113 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 485 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 628 tỷ đồng); ngân sách địa phương là 53 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 16 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 37 tỷ đồng).

Kết quả giải ngân đến 30/6/2025 là 872/1.167 tỷ đồng, đạt 74,74% kế hoạch, trong đó ngân sách Trung ương 833 tỷ đồng; ngân sách địa phương 39 tỷ đồng. Công tác phân bổ vốn thực hiện đảm bảo nguyên tắc, theo quy định và có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn của Chương trình. Công tác huy động, lồng ghép nguồn lực nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác đã được thực hiện đồng bộ.

Từ nguồn vốn được phân bổ, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung thực hiện các dự án thành phần của CTMTQG giảm nghèo bền vững. Trong đó, đối với Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (huyện Ngân Sơn và Pắc Nặm của tỉnh Bắc Kạn cũ), tổng số vốn phân bổ là 441 tỷ đồng, kết quả giải ngân là 387 tỷ đồng. Tỉnh đã triển khai đầu tư 55 công trình (trong đó 33 công trình đường giao thông, 12 công trình giáo dục đạt chuẩn quốc gia, 03 công trình nhà văn hóa, 05 công trình thủy lợi, 02 công trình y tế đạt chuẩn quốc gia); duy tu bảo dưỡng 58 công trình. Tổng số người được hưởng lợi là 13.387 hộ, trong đó có 8.342 hộ nghèo, 2.038 hộ cận nghèo, 3.007 hộ dân tộc thiểu số.

Ước thực hiện năm 2025, hỗ trợ đầu tư 23 công trình, trong đó đầu tư mới 01 công trình giao thông và 22 công trình chuyển tiếp (11 công trình giao thông, 07 công trình giáo dục, 01 công trình thủy lợi, 02 công trình văn hóa, 01 công trình y tế đạt chuẩn quốc gia); duy tu bảo dưỡng 33 công trình. Các công trình đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhân dân, hỗ trợ phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tại Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đầu kỳ (đầu năm 2022) là 10,29%, đến cuối năm 2024 còn 5,46%, giảm 4,83% (bình quân mỗi năm giảm 1,61%), đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tại tỉnh Bắc Kạn (cũ), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đầu kỳ là 27,37%, đến cuối năm 2024 còn 19,46%, bình quân giảm 2,63%/năm, vượt so với mục tiêu (giảm từ 2-2,5%/năm); còn tại tỉnh Thái Nguyên (cũ), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đầu kỳ là 6,14%, đến cuối năm 2024 còn 2,04%, bình quân giảm 1,37%/năm, vượt so với mục tiêu (giảm từ 1% trở lên). Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số đầu kỳ (đầu năm 2022) là 19,87%, đến cuối năm 2024 còn 11,20%, giảm 8,67% (bình quân mỗi năm giảm 2,89%). Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo đầu kỳ (đầu năm 2022) là 53,44%, đến cuối năm 2024 còn 42,44%, giảm 11% (bình quân mỗi năm giảm 3,67%).

Những kết quả đạt được đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững. Người nghèo dần từng bước được cải thiện về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập, đáp ứng một số nhu cầu xã hội thiết yếu (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin…).

Bình An