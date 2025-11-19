Ông Trump chào đón Thái tử Ảrập Xêút. Video: Al Jazeera.

Theo Al Jazeera, ngày 18/11 Nhà Trắng đã trải thảm đỏ theo đúng nghĩa đen để đón Thái tử Mohammed bin Salman. Người đứng đầu nước Mỹ đã chào đón Thái tử Ảrập Xêút bằng một buổi lễ có sự góp mặt của các ban nhạc diễu hành, kỵ binh mang cờ và một màn trình diễn máy bay quân sự.

Các nhà quan sát nhận xét, sự đón tiếp trang trọng này cho thấy sự ủng hộ của ông Trump đối với cái mà ông coi là một Trung Đông mới, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư tài chính và quan hệ đối tác của Mỹ với các đồng minh trong khu vực, chủ yếu là Ảrập Xêút.

Tổng thống Trump và Thái tử Mohammed bin Salman đã trả lời các câu hỏi của báo giới tại phòng Bầu dục. Hai nhà lãnh đạo đã nói về các cơ hội kinh doanh, hòa bình, trí tuệ nhân tạo và kinh doanh công nghệ. Những thách thức trong vùng, gồm cả cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, dường như đã bị bỏ qua.

Thái tử Ảrập Xêút và Tổng thống Mỹ. Ảnh: EPA

Trong bài phát biểu công khai, ông Trump nói: "Tôi muốn cảm ơn Thái tử vì đã đồng ý đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ. Và vì là bạn của tôi nên ông ấy có thể đầu tư 1 nghìn tỷ USD". Tổng thống Trump cho biết thêm, các quỹ của Ảrập Xêút sẽ tạo ra việc làm và nguồn lực cho các công ty Mỹ và công ty đầu tư Phố Wall.

Về phần mình, Thái tử Mohammed bin Salman cho biết các khoản đầu tư của Ảrập Xêút vào Mỹ có thể sẽ tăng lên 1 nghìn tỷ USD. "Thỏa thuận mà chúng tôi ký kết hôm nay bao gồm nhiều lĩnh vực như công nghệ và trí tuệ nhân tạo, vật liệu hiếm, nam châm... Nó sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội đầu tư".

Thái tử đồng tình với đánh giá của ông Trump rằng Mỹ hiện là "quốc gia nóng nhất" trên thế giới và Ảrập Xêút muốn trở thành một phần của "nền tảng công nghệ mới nổi" tại Mỹ.