Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương. Video: CNN/Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo Al Jazeera, phát biểu trước các phóng viên tại phòng Bầu Dục ngày 17/11, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Liệu tôi có mở các cuộc tấn công ở Mexico để ngăn chặn ma túy không? Tôi có. Tôi đã nói chuyện với Mexico. Họ biết lập trường của tôi. Chúng ta đang mất hàng trăm nghìn người vì các loại ma túy như cocaine, heroine, methamphetamine. Vì vậy, giờ đây, chúng ta đã chặn các tuyến đường thủy. Chúng ta biết mọi tuyến đường, mọi địa chỉ của từng tên trùm ma túy".

Ông Trump cũng ám chỉ rằng Mỹ đã có một danh sách rút gọn các mục tiêu. Song, ông không nói rõ các cuộc tấn công như vậy sẽ diễn ra khi nào và như thế nào.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trước đây tuyên bố phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy trên lãnh thổ nước này.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã tiến hành ít nhất 20 cuộc không kích vào các tàu thuyền mà nước này cho là đang vận chuyển ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra hai tuần sau khi hãng tin NBC dẫn lời hai quan chức chính phủ Mỹ nói, Nhà Trắng đang chuẩn bị cho giai đoạn đầu của một chiến dịch trên bộ ở Mexico. Chiến dịch này sẽ nhắm vào các phòng thí nghiệm ma túy và các thành viên băng đảng ở Mexico.

Trong những tháng gần đây, Mỹ thường xuyên cáo buộc Mexico không ngăn chặn các mạng lưới buôn bán ma túy. Washington cũng áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện với các ngân hàng, công ty, cá nhân bị cáo buộc liên quan tới ma túy ở Mexico.

Giới phân tích nhận định, các cuộc tấn công tiềm tàng bên trong Mexico sẽ mở rộng điều mà chính quyền của Tổng thống Trump gọi là chiến dịch chống buôn bán ma túy ở Trung và Nam Mỹ.