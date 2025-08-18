Thảm lót sàn ô tô KATA được thiết kế dành riêng cho Vinfast Limo Green

Về chất liệu, thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green của KATA được sản xuất từ PVC nguyên sinh với tiêu chuẩn chất lượng RoHS II và REACH, nổi bật với khả năng chống thấm nước và kháng nấm mốc, không mùi khó chịu và an toàn cho sức khỏe của người dùng.

Bên cạnh đó, thảm sàn còn được nâng cấp với họa tiết vân thảm master tech 3.0, chống bám bụi và dễ dàng vệ sinh.

Đáng chú ý, thảm lót sàn ô tô của KATA đã được đo đạc, thiết kế và cắt CNC theo chuẩn kích thước sàn xe Vinfast Limo Green, mang lại sự vừa vặn. Các chi tiết bo góc được xử lý tỉ mỉ, bám khít mặt sàn và hạn chế tối đa tình trạng xô lệch trong quá trình di chuyển.

Mặt dưới của thảm là lớp gai chống trượt, tăng độ ma sát và đảm bảo an toàn cho cả tài xế lẫn hành khách.

Mặt đáy thảm lót sàn ô tô KATA là lớp gai chống trơn trượt

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác của thảm lót sàn ô tô KATA là độ bền. Theo ông Nghiêm Đình Khải - Giám đốc KATAVINA, tuổi thọ của thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green có thể lên đến 15 năm, ngay cả khi xe hoạt động thường xuyên trong môi trường khắc nghiệt.

Thảm lót sàn xe ô tô Limo Green của KATA gồm 2 phiên bản là Basic và Pro. Thảm basic có viền vải dù 140D mềm mại, được may thủ công tỉ mỉ, chắc chắn, hiện đang có giá 2.990.000 VNĐ. Thảm PRO là phiên bản nâng cấp, sở hữu viền thảm được ép nhiệt đồng chất, mềm dẻo, bóng đẹp, dễ vệ sinh hơn với giá bán 3.990.000 VNĐ.

Sự khác nhau của 2 phiên bản thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green

Về màu sắc, thảm lót sàn ô tô KATA Limo Green có 6 màu bao gồm đen, kem, nâu, ghi, đỏ và da bò. Những màu thảm sàn đặc biệt hơn như da bò, nâu và đỏ có mức giá cao hơn 600.000 VNĐ so với các màu thảm đen, kem và ghi.

Bảng màu thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green

Với những đặc điểm nổi bật về thiết kế cũng như công năng, thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green của thương hiệu KATA đã nhận được những đánh giá tích cực từ các chủ xe.

Anh Lê Đăng Chung - chủ xe Limo Green tại Hà Nội chia sẻ: “Thảm sàn ô tô của KATA vừa khít với sàn Limo Green, không ngấm nước và đặc biệt là không bị mùi khó chịu. Việc lau thảm cũng rất dễ, chỉ cần dùng vòi nước xịt qua là sạch.”

Anh Nghĩa - một chủ xe Vinfast Limo Green khác chia sẻ: “Mặt trước thảm KATA chống nước, chống bụi rất tốt, mặt sau có chống trơn trượt, lắp đặt thảm thì quá đơn giản!”

“Điều tôi thích nhất ở thảm sàn KATA là có bảng màu đa dạng và tôi đã lắp màu da bò cho xe của mình. Màu này phù hợp với nội thất Limo Green mà chẳng may chân dính bùn đất thì thảm màu này vẫn giữ được thẩm mỹ cho xe”, anh Nghĩa chia sẻ thêm.

Thảm lót sàn ô tô KATA màu da bò với chất liệu PVC nguyên sinh

KATA cho biết sản phẩm hiện đang có mặt tại các đại lý của KATA trên toàn quốc. Khách hàng có thể dễ dàng tìm mua và sở hữu thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green. Thảm được bảo hành chính hãng trong vòng 24 tháng, kèm chính sách đổi mới trong vòng 7 ngày nếu phát sinh lỗi kỹ thuật.

