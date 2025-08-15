Tại sao xe không đi mà dầu động cơ vẫn hỏng?

Đầu động cơ sẽ bị xuống cấp theo thời gian khi xe lâu không sử dụng. Ảnh: Comr78

Nếu để xe trong một thời gian dài không sử dụng, nhất là để tại nơi có môi trường ẩm ướt, nhiệt độ thay đổi liên tục có thể tạo điều kiện cho hơi nước hình thành trong cacte, từ đó làm cho phụ gia của dầu động cơ mất tác dụng. Do đó, nếu người dùng có kế hoạch không sử dụng xe trong một thời gian nhất định, hãy lưu ý tình trạng dầu trước khi khởi động.

Hầu hết thợ máy khuyên các chủ xe nên thay dầu động cơ định kỳ hàng năm hoặc nửa năm một lần, ngay cả khi xe ít dùng. Dầu mới có thể để được nhiều năm trong chai, nhưng khi ở trong động cơ, các chất phụ gia phân hủy nhanh hơn.

Vì thế, dầu động cơ để quá một năm sẽ tạo cặn bẩn, ăn mòn và giảm khả năng bôi trơn ngay cả khi bạn chưa hề lái xe. Khi bị lão hóa theo thời gian, màng dầu bảo vệ biến mất, các chi tiết kim loại sẽ cọ xát trực tiếp, dẫn đến các hư hỏng nặng ở động cơ.

Động cơ bị hiện tượng bùn dầu do chủ xe không thay dầu trong một thời gian dài. Ảnh: GoodCar

Đã có không ít trường hợp xe để lâu không sử dụng trong nhiều năm liền, khi mở kiểm tra, dầu động cơ đã biết thành một khối đen kịt, đặc sệt như bùn, mất đi chức năng bảo vệ và chống mài mòn. Điều này khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn để đạt được kết quả tương tự, đồng nghĩa xe sẽ tốn nhiên liệu hơn dù làm việc ít hơn.

Dầu có thể trông vẫn ổn nhưng ẩn bên trong lại là “thủ phạm”

Có thể nói rằng, dầu nhớt được xem là người đồng hành tin cậy với chiếc xe nhưng nếu bạn phớt lờ đến chi tiết này, nó sẽ dần trở thành kẻ thù của bạn. Khi để dầu lâu trong động cơ, dù bề ngoài trông có thể vẫn ổn nhưng chỉ cần khuấy nhẹ nhưng bên dưới tiềm ẩn lớp cặn gây hại.

Các thợ máy thường phân biệt dầu đã xuống cấp bằng cách quan sát và cảm nhận. Dầu mới sẽ có màu nâu nhạt, còn nếu dầu chuyển sang màu nâu đậm hoặc đen thì đó là lúc cần phải thay dầu mới.

Nếu dầu có mùi khét hoặc cảm giác sạn khi chà xát giữa các ngón tay cho thấy dầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mất khả năng bôi trơn khiến bộ phận truyền động bị ma sát quá mức, dẫn đến sinh nhiệt. Đó là dấu hiệu cho thấy động cơ đã gặp vấn đề lớn.

Các nhà sản xuất như Honda và Toyota hiểu rõ điều này và đều khuyến nghị người dùng thay dầu không chỉ theo số km mà còn theo thời gian, bất kể mức độ sử dụng, từ 6-12 tháng một lần, tùy thuộc vào mẫu xe và loại dầu động cơ. Việc bỏ qua thay dầu đúng định kỳ cũng có thể làm mất hiệu lực bảo hành có điều kiện.

Đối với việc bảo quản xe ít sử dụng, sử dụng dầu tổng hợp có thể giúp ích nhờ khả năng chống oxy hóa tốt hơn, khả năng bảo vệ cao và tuổi thọ dài hơn. Tuy nhiên, giải pháp vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn sự tích tụ axit.

Các hãng xe và thợ máy đều khuyến nghị người dùng nên thay dầu động cơ 6-12 tháng một lần nếu ít di chuyển. Ảnh: Dmytro Varavin

Các chuyên gia khuyên bạn nên thay dầu trước và sau khi bảo quản hoặc sau thời gian dài không sử dụng. Hãy tạo thói quen thi thoảng khởi động xe để tuần hoàn dầu. Ngoài ra, sử dụng chất ổn định dầu cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ dầu nếu xe phải chạy không tải trong một thời gian.

Có thể việc thay dầu khá nhàm chán, nhưng hãy nhớ rằng chi phí thay dầu và lọc dầu vẫn rẻ hơn nhiều so với việc sửa chữa khi động cơ bị bùn dầu tàn phá. Tóm lại, xe đứng yên không đồng nghĩa dầu an toàn. Thay dầu định kỳ là khoản “bảo hiểm” rẻ nhất để bảo vệ động cơ.

