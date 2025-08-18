Những chiếc xe mới thường cần thời gian để con người có thể thích nghi, và điều đó đặc biệt đúng với xe điện. Điều này không chỉ áp dụng cho chủ xe, nó cũng áp dụng cho cả những người và công ty cung cấp dịch vụ cho xe điện.

Tuy nhiên, với những thứ mới mẻ, chi phí dành cho chúng thường khá cao - ít nhất là trong giai đoạn đầu. Đây cũng là điều mà người tiêu dùng cần cân nhắc khi sửa chữa xe điện, dù chi phí hiện tại đang giảm dần so với trước đây.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Đức (GDV), các khoản bồi thường bảo hiểm toàn diện (khoản tiền bảo hiểm trả để khắc phục thiệt hại toàn diện) cho xe điện vào năm 2024 thường cao hơn 20-25% so với các mẫu xe dùng động cơ đốt trong tương đương. Hiện nay, con số này đã giảm xuống, chỉ cao hơn 15-20% so với xe dùng động cơ đốt trong.

Phó Tổng Giám đốc GDV, bà Anja Käfer-Rohrbach, cho biết: “Càng có nhiều xe điện lưu thông trên đường, mức chênh lệch bồi thường so với xe động cơ đốt trong càng giảm”.

Bà giải thích thêm: “Dải sản phẩm rộng hơn sẽ tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn, và các xưởng sửa chữa, công ty cứu hộ, lực lượng cứu hỏa, cũng như các chuyên gia giám định nay đã có nhiều kinh nghiệm hơn với xe điện bị hư hỏng”.

Bà cho biết, những sự phát triển này đang giúp chi phí sửa chữa giảm xuống khi xe điện dần trở thành phương tiện được sử dụng rộng rãi hơn.

Xe điện mới chỉ được nghiên cứu và phát triển mạnh trong giai đoạn 2021-2023, vì vậy hiện nay xe điện đã phổ biến hơn trước rất nhiều.

Theo GDV, vào đầu năm nay có khoảng 1,65 triệu xe điện được đăng ký tại Đức. Con số này đã tăng gấp 5 lần so với thời điểm năm 2021 và xe điện hiện chiếm 3,3% trên tổng số phương tiện đã đăng ký trong cả nước.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!